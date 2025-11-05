Bayern de Munique compra estádio por R$ 46 milhões; veja planos

O Bayern de Munique anunciou a compra de um novo estádio que será dedicado exclusivamente ao futebol feminino do clube. O negócio envolve o Hachinger Sportpark, localizado em Unterhaching, na Baviera, adquirido por cerca de € 7,5 milhões (aproximadamente R$ 46 milhões).

O movimento reforça o investimento crescente do Bayern na modalidade, impulsionado pelo aumento expressivo de público nos últimos anos. Em duelos pela Champions League Feminina, contra potências como Barcelona e Paris Saint-Germain, a equipe chegou a atrair mais de 50 mil torcedores às arquibancadas.

Até então, o time mandava seus jogos no FC Bayern Campus, complexo esportivo do clube, com capacidade para 2,5 mil pessoas. O novo estádio, com 15 mil lugares, promete proporcionar uma estrutura de alto nível e acompanhar o crescimento do futebol feminino na Alemanha.

O Bayern de Munique Feminino

O Bayern de Munique é um dos clubes mais tradicionais da Alemanha também no futebol feminino e disputa a Frauen-Bundesliga. Fundado oficialmente em 1970, o time foi um dos membros fundadores da Bundesliga feminina em 1990 e acumula uma história repleta de conquistas.

Desde sua criação, o Bayern Feminino conquistou sete títulos do Campeonato Alemão e dois da Copa da Alemanha (DFB-Pokal). A equipe também teve papel pioneiro no desenvolvimento da modalidade, superando o período em que o futebol feminino era proibido pela Federação Alemã de Futebol (DFB) entre 1955 e 1970.

O primeiro título nacional veio em 1976, e após altos e baixos, o clube retornou à elite em 2000. A partir daí, consolidou-se entre as potências, com destaque para as conquistas consecutivas da Bundesliga 2014/15 e 2015/16, além do título histórico de 2023, quando o Bayern celebrou um "doblete": os times masculino e feminino ergueram os troféus nacionais no mesmo fim de semana.

Atualmente, o Bayern lidera a Bundesliga Feminina e segue na disputa da Champions. A equipe é a oitava colocada na fase de liga do torneio continental, com uma vitória e uma derrota.