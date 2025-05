Ficha do jogo BRA PAR HEXAGONAL Sul-Americano Feminino Sub-17 Data e Hora Segunda, 12 de maio, às 19h (horário de Brasília) Local Estádio Pascual Guerrero, em Cali Árbitro Onde assistir

O Brasil enfrenta o Paraguai nesta segunda-feira (12), às 19h (horário de Brasília), na estreia do hexagonal da fase final do Sul-Americano Sub-17. A bola rola no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, e tem transmissão ao vivo do SporTV2.

Favorita ao título, a Seleção Brasileira é a única com 100% de aproveitamento. O time fechou a primeira fase na primeira colocação do Grupo B, com direito a goleada em cima do Equador por 5 a 1, com 13 gols marcados e apenas um gol sofrido.

Evelin é um dos destaques da competição, com quatro gols. Ela está na vice-artilharia, atrás da equatoriana María Baldovino, e é uma das armas do Brasil no duelo contra o Paraguai.

Ravenna (22) foi um dos destaques do Brasil contra o Equador (Foto: Divulgação/Conmebol)

O Paraguai, por sua vez, fechou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos, e ficou atrás da Colômbia. O aproveitamento é de 41%, com seis gols marcados e cinco sofridos.

As brasileiras buscam a sexta taça da competição, enquanto as paraguaias tentam alcançar o título inédito. No hexagonal final, as seis seleções classificadas para a segunda fase duelam em turno único e formato de pontos corridos. O melhor classificado será campeão e os quatro primeiros colocados garantem vaga no Mundial do Marrocos.

➡️ Hexagonal definido! Veja adversários do Brasil no Sul-Americano Feminino Sub-17

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X PARAGUAI

SUL-AMERICANO FEMININO SUB-17

📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de maio, às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia)

📺 Onde assistir: Sportv2 (TV fechada) e Globoplay (streaming), para assinantes

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Morganti; Allyne, Andreyna, Júlia Pereira; Pepê, Carol Melo, Dulce Maria e Evelin; Maria Eduarda, Gabi Push e Yngrid Piauí.

PARAGUAI: Tamara Amarilla; Bárbara Olmedo, Ximena Moreno, Kiara Florentín e Jazmín Pintos; Maite Mussi, Erika Figueiredo, Cynthia Casco e Luz Paiva; Claudia Martínez e Alison Bareiro.