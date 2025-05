A Seleção Brasileira sub-17 venceu o Equador por 5 a 1 e encerrou a primeira fase do Sul-Americano Feminino com melhor campanha e está classificada para o hexagonal final. Os adversários do Brasil serão: Colômbia, Paraguai, Chile, Equador e Peru.

continua após a publicidade

As brasileiras assumiram a primeira colocação do Grupo B do torneio após golear as equatorianas e se tornaram a única seleção com 100% de aproveitamento no torneio, com campanha de quatro vitórias em quatro jogos.

➡️ Brasil atropela Equador e confirma 100% no Sul-Americano Sub-17

Seleção Feminina comemora classificação à segunda fase do Sul-Americano Feminino Sub-17. (Foto: Nelson Terme / CBF)

Sul-Americano Feminino sub-17: seleções classificadas para o hexagonal

No hexagonal final, as seis seleções classificadas para a segunda fase duelam em turno único e formato de pontos corridos. O melhor classificado será campeão e os quatro primeiros colocados garantem vaga no Mundial do Marrocos.

continua após a publicidade

Quem disputa o hexagonal:

Grupo A: Colômbia (1ª colocação), Colômbia (2ª) e Chile (3ª) Grupo B: Brasil (1ª), Equador (2ª) e Peru (3ª)

A novidade entre as classificadas é a seleção peruana. Sob comando da brasileira Emilly Lima, técnica e coordenadora de seleções femininas do Peru, elas conseguiram a classificação à segunda fase de forma inédita.

— É uma emoção enorme fazer parte mais uma vez de um feito inédito para o futebol feminino do Peru. Ver essas meninas acreditando, lutando e alcançando esse resultado histórico é algo que me enche de orgulho — disse a comandante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As três melhores campanhas do Sul-Americano Sub-17 foram do grupo do Brasil: além da Seleção, Equador, com 9 pontos, e Peru, com 6. Já no Grupo A, as equipes classificadas somaram cinco pontos.

Ficaram de fora do hexagonal: Argentina, Venezuela, Uruguai e Bolívia. A Conmebol irá divulgar as datas e horários das partidas, que acontecem na Colômbia.

Campanha do Brasil no torneio