Futebol Feminino

Brasil x Itália feminino: onde assistir ao vivo e escalações

Seleção feminina encara a Itália nesta terça-feira (28)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/10/2025
20:08
Brasil e Itália duelam em amistoso de futebol feminino.
Brasil e Itália duelam em amistoso de futebol feminino.
A Seleção Brasileira Feminina volta a campo nesta terça-feira (28), às 14h15 (de Brasília), para encarar a Itália no Estádio Ennio Tardini, em Parma. O duelo encerra os amistosos da equipe de Arthur Elias nesta Data-Fifa e será mais um teste importante na preparação rumo à temporada de 2026.

O confronto marca o reencontro entre duas seleções em momentos distintos. O Brasil chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, no último sábado (25), em Manchester, e busca encerrar a Data-Fifa com 100% de aproveitamento.

Já a Itália tenta reagir após tropeços recentes, apostando em jovens talentos para retomar o protagonismo no cenário europeu. Na última sexta-feira, a Itália empatou por 1 a 1 com o Japão, além de ter sido eliminada pela Inglaterra na Eurocopa Feminina.

➡️ Seleção Brasileira perde Angelina e busca solução no meio para duelo com a Itália

Bia Zaneratto - Brasil - Inglaterra
Bia Zaneratto anotou o primeiro gol do Brasil, no amistoso contra a Inglaterra (Foto: Peter Powell/AFP)

Com a base mantida e boas atuações individuais, a Seleção tenta consolidar o entrosamento e ajustar detalhes ofensivos antes do próximo compromisso, em dezembro, contra Portugal. Além disso, não contará com a meia Angelina, que está fora por suspensão, por isso, a tendência é que Arthur promova mudanças na equipe.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

BRASIL X ITÁLIA – AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 📅 Data: terça-feira, 28 de outubro, às 14h15
  • 🏟️ Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (Itália)
  • ⏰ Horário: 14h15 (de Brasília)
  • 📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto) e SporTV (canal fechado)

BRASIL: Lorena; Mariza, Isa Haas (Thaís Ferreira), Tarciane e Yasmim; Duda Sampaio, Ary Borges e Luany; Ludmila (Tainá Maranhão), Dudinha e Bia Zaneratto (Amanda Gutierres). Técnico: Arthur Elias.

ITÁLIA: Giuliani; D'Auria, Lenzini, Linari, Oliviero; Severini, Schatzer, Greggi; Bonansea, Corelli e Girelli. Técnica: Andrea Soncin.

