Brasil está invicto na Liga Conmebol Evolução Sub-15; veja resultados e próximos jogos
Seleção venceu o Peru na terceira rodada
A Seleção Brasileira Sub-15 venceu seu segundo jogo na Liga Conmebol Evolução Feminina da categoria. Na segunda-feira (29), no Estádio Carfem, o Brasil derrotou o Peru por 2 a 0, com gols de Greise Silva e Sarah Evangelista.
Com dois jogos disputados e dois restando, o a Seleção está em segundo lugar no grupo, a um ponto da Colômbia, que lidera com uma partida a mais. Na primeira rodada, o time de Rubens Franco venceu a Venezuela por 3 a 1, com gols de Giovana Ferreira, Sofia Gamonal e Sarah Coelho — veja os melhores momentos abaixo.
A competição acontece no Paraguai, em estádios filiados à Associação Paraguaia de Futebol (APF). Um é o Centro de Alto Rendimento das Divisões Juvenis (Cardif), em Assunção, e outro é o Centro de Alto Rendimento do Futebol Feminino, em Ypané.
Formato da competição
Os dez países filiados a Conmebol foram divididos em dois grupos, separados em "Norte" e "Sul". No Norte, estão Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, enquanto no Sul estão Argentina, Bolíviam Chile, Paraguai e Uruguai.
Os grupos jogam entre si em cinco rodadas, sempre com uma equipe folgando. Ao fim, o melhor de cada grupo disputa a final, marcada para o dia 5 de outubro, às 18h (de Brasília). Todas as partidas contam com transmissão no canal do Youtube da Conmebol.
Próximos jogos do Brasil
- 4ª rodada: Brasil x Colômbia, 17h (de Brasília)
- 5ª rodada: 15h - Equador x Brasil (de Brasília)
Melhores momentos de Brasil 2 x 0 Peru
