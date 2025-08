CBF confirma jogo do Corinthians no Pacaembu; saiba detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira (4), que o o jogo de volta entre Corinthians e Bahia, pelas quartas de final do Brasileirão Feminino 2025, será na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP). O jogo será na próxima sexta-feira (15), às 21h (horário de Brasília).

Nesta fase da competição, o Corinthians não pode mandar jogos na Fazendinha, seu tradicional estádio localizado nas dependências do Parque São Jorge. Diante do impeditivo, a diretoria corinthiana se mobilizou para confirmar o Pacaembu como casa do time nesta reta final de competição. O clube ainda não iniciou a venda de ingressos para o jogo.

Após a vitória diante do Palmeiras neste domingo (3), pelo Paulistão, o técnico Lucas Piccinato falou sobre a mudança do local da partida.

— Pelo 'maravilhoso' regulamento da CBF, que proíbe as equipes de jogarem em estádios com capacidade menor de 10 mil pessoas, a gente não pode jogar onde a gente manda os jogos que é aqui (no Pacaembu), e por questões burocráticas não podemos jogar na Neo Química — iniciou o treinador, ironizando a entidade.

— A gente ficou entre Canindé e Pacaembu, e optou pelo Pacaembu, um estádio onde o torcedor do Corinthians já foi muito feliz e retomar a nossa equipe feminina lá vai ser um momento para angariar torcedores, encher o estádio e fazer uma bela festa — disse Piccinato.

Jogos de ida do Brasileirão Feminino

Sábado, 9 de agosto

15h30 - Ferroviária x São Paulo - Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

18h - Bahia x Corinthians - Estádio Batistão, em Aracaju (SE)

Domingo, 10 de agosto

10h30 - Red Bull Bragantino x Cruzeiro - Estádio Canindé, em São Paulo (SP) 10h30 - Flamengo x Palmeiras - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Jogos de volta

Sexta, 15 de agosto

21h - Corinthians x Bahia - Pacaembu, São Paulo (SP)

Sábado, 16 de agosto

16h - São Paulo x Ferroviária - Morumbis, São Paulo (SP)

Domingo, 17 de agosto

10h30 - Cruzeiro x Red Bull Bragantino - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

10h30 - Palmeiras x Flamengo - Arena Barueri, em Barueri (SP)

