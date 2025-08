O West Ham United será o primeiro clube da Women’s Super League (WSL) a exibir a marca Modibodi, especialista em roupas absorventes, nos shorts do uniforme durante a temporada 2025/26. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (4).

continua após a publicidade

A parceria atende a uma demanda antiga das atletas, que já tinham optado por shorts em cores escuras para maior conforto durante o ciclo menstrual. Além da presença da marca no uniforme, o acordo inclui o lançamento de uma linha especial de peças desenvolvidas em colaboração com as jogadoras, com calções projetados para evitar vazamentos nesse período.

A campanha da Modibodi teve como slogan “Seu corpo não é uma barreira” e visa promover confiança e liberdade para pessoas que menstruam praticarem esportes sem restrições.

continua após a publicidade

➡️ Jornal espanhol critica atitude de Dudinha após Brasil vencer Colômbia: ‘Vergonha’

Veja fotos de divulgação da campanha:

Futebol feminino no West Ham

O West Ham United Women iniciou as atividades em 1991 e atualmente disputa a Barclays Women's Super League (WSL), a primeira divisão do futebol feminino inglês. A equipe manda seus jogos no Chigwell Construction Stadium, localizado em Dagenham, na Inglaterra. Desde 2018, o clube evolui na profissionalização e conta com uma estrutura exclusiva para o time feminino.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ao longo da história, a equipe conquistou títulos regionais, como a South East Champions London Cup, da temporada 2004/2005, e a FA Women's Premier League Plate 2017/2018, equivalente à segunda divisão do futebol feminino inglês. Na temporada 2024-25, o West Ham terminou em 9º lugar na WSL, com um recorde de 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. A equipe marcou 36 gols e sofreu 41.