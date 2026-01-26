O técnico Arthur Elias indicou que a Seleção Brasileira feminina deve ampliar o leque de adversários ao longo do ciclo até a Copa do Mundo de 2027. Em entrevista concedida ao Lance! neste domingo (25), durante o evento de lançamento da identidade visual do Mundial, o treinador destacou a importância de enfrentar equipes de diferentes continentes como parte do processo de evolução da equipe.

Segundo Arthur Elias, o planejamento prevê confrontos com seleções da América do Norte, África e Europa, mesmo diante das dificuldades impostas pelo calendário europeu, que frequentemente coincide com competições oficiais durante as Datas Fifa.

— A gente vai enfrentar seleções europeias, o México, uma seleção africana. A gente precisa ampliar esse leque. O próprio Canadá é uma seleção que faz tempo que a gente não joga, jogava muito historicamente e é de alto nível. É importante circular com outros estilos de jogo — explicou.

O treinador ressaltou que, além da Finalíssima já prevista no calendário, o Brasil tem interesse em enfrentar ao menos mais uma seleção europeia, ainda que as negociações sejam complexas devido à agenda do continente.

— Existe dificuldade para marcar jogos contra seleções europeias porque elas têm calendário oficial. Muitas vezes, na Data Fifa, não é possível marcar porque elas estão disputando competições oficiais. Mas nos interessa sim enfrentar, além da Finalíssima, pelo menos mais uma seleção europeia — completou.

Jogadoras voltando para o Brasil terão mais chances na Seleção?

Arthur Elias também comentou sobre o momento das jogadoras brasileiras e a diversidade de caminhos adotados pelas atletas em suas carreiras, seja no futebol nacional ou no exterior. Para o treinador, o crescimento do Brasileirão Feminino amplia as opções e fortalece o ambiente competitivo.

— Todas elas estão com expectativa muito alta, se dedicando para chegar bem à Seleção. A gente tem muitas opções. Cada jogadora toma sua decisão dentro do que acha melhor para a carreira — afirmou.

O técnico destacou ainda a evolução do Brasileirão feminino, citando o equilíbrio das partidas e a competitividade como pontos positivos, e reforçou que a Seleção observa atletas independentemente da liga em que atuam.

— Eu vejo o Campeonato Brasileiro cada vez mais forte, mais nivelado, com muitos duelos e alternância de placares. Independentemente de onde a atleta jogar, ela será observada pela Seleção Brasileira. Elas sabem disso e escolhem o que é melhor para elas, sem nenhuma interferência nossa — disse.

Por fim, Arthur Elias ressaltou que o retorno de jogadoras experientes ao futebol brasileiro contribui diretamente para o fortalecimento da competição nacional, ampliando visibilidade, público e interesse midiático.

— Ter grandes jogadoras, conhecidas, ajuda o Campeonato Brasileiro, traz torcedor, traz mídia e fortalece a competição — concluiu.