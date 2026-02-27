O Corinthians acertou a contratação de Igor Carlos para comandar a equipe sub-17 feminina. O treinador estava sem clube desde o encerramento das atividades do futebol feminino do Fortaleza e foi aprovado pelo Timão após entrevista, conforme apurou o Lance!.

Conhecido como Igor Cearense, o técnico tem 46 anos e integra comissões técnicas desde 2014. Ex-jogador, iniciou a trajetória à beira do campo no futebol masculino, com passagens por clubes como Penarol-AM e Manaus FC. A partir de 2018, passou a atuar exclusivamente no futebol feminino, começando pelo Iranduba. Desde 2020, esteve à frente de categorias do Fortaleza, onde consolidou seu trabalho na modalidade.

A chegada ao Corinthians conta com o aval do diretor executivo de futebol, Marcelo Paz. O dirigente, que anteriormente ocupou o cargo de CEO do Fortaleza, trabalhou com Igor no clube cearense e referendou a contratação com base no histórico profissional do treinador, embora a decisão tenha sido tomada pelo departamento feminino.

Entre os principais resultados de Igor no Fortaleza estão o acesso à Série A1 com a equipe principal, o bicampeonato Cearense Sub-17 (2024 e 2025), os títulos do Cearense Feminino adulto (2020, 2022 e 2025) e a conquista da Copa Maria Bonita 2025. Ao todo, foram mais de 100 partidas pelo Tricolor, somando competições de base e profissional, e mais de dez convocações para as seleções de base do Brasil, com nomes como Tainá (hoje na Ferroviária), Mirela Rodrigues (Palmeiras) e Ravenna (Cruzeiro).

As Brabinhas do sub-17 são as atuais campeãs brasileiras da categoria em 2025, além de terem sido vices do Paulistão e da Liga de Desenvolvimento.

Corinthians comemora o título do Brasileirão Feminino Sub-17 sobre o Grêmio (Foto: Edu Andrade/Staff Images Woman/CBF)

Base feminina do Corinthians passa por mudanças

O Corinthians ainda não anunciou quem estará à frente da coordenação da base feminina após a saída de Rafa Esteves. Ela deixou o clube para ser executiva de futebol do Mirassol.

Desde então, uma série de profissionais deixaram o departamento. Segundo lista divulgada pelo portal União SCCP Feminino, deixaram o clube a nutricionista Marcela Mosconi, o preparador físico Victor Amaral, a técnica do Sub-15, Lizandra Nunes, o analista de desempenho Matheus Almeida e, nesta semana, a treinadora Ana Maria Zanatta, que estava à frente da categoria sub-17.

