A Fifa divulgou nesta quinta-feira (5), a tabela da Copa do Mundo Feminina Sub-17, que será no Marrocos, em outubro deste ano. O Brasil busca do título inédito.

continua após a publicidade

O primeiro desafio das brasileiras será diante do Marrocos, no Estádio Olímpico de Rabat. A bola rola na sexta-feira (17), às 14h (horário de Brasília).

— Este torneio representa um verdadeiro marco para o futebol feminino, já que, pela primeira vez na história da Copa do Mundo Feminina Sub-17 da FIFA, participarão 24 seleções, representando as seis confederações — disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

continua após a publicidade

A Copa do Mundo Feminina sub-17 é disputada desde 2008 e tem a Coreia do Sul como maior campeão, com dois títulos.

Confira todos os campeões:

Coreia do Norte (2008)

Coreia do Sul (2010)

França (2012)

Japão (2014)

Coreia do Norte (2016)

Espanha (2018)

Coreia do Norte (2024)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção Brasileira feminina sub-17 na Copa do Mundo

O Brasil está no Grupo A, o mesmo de Costa Rica, Itália e Marrocos. As brasileiras conseguiram a classificação após terminar em segundo no Sul-Americano da categoria, realizado em maio.

Na competição, o Brasil se classificou de forma invicta na primeira fase, mas no hexagonal final fez campanha de duas vitórias e três empates. O Paraguai ficou com a taça.

continua após a publicidade

➡️Marta e Kerolin, da Seleção feminina, homenageiam filha de técnico do PSG

Gabi Pusch marcou um dos gols da vitória do Brasil no Sul-Americano Feminino Sub-17. (Foto: Nelson Terme / CBF)

Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-17

Grupo A: Brasil, Costa Rica, Itália e Marrocos Grupo B: Camarões, México, Países Baixos e RPD da Coreia Grupo C: Equador, Estados Unidos, Noruega e RP da China Grupo D: Canadá, França, Nigéria e Samoa Grupo E: Colômbia, Costa do Marfim, Espanha e República da Coreia Grupo F: Japão, Nova Zelândia, Paraguai e Zâmbia

Jogos do Brasil