Recém-eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o médico e empresário Samir Xaud, de 41 anos, esteve presente na vitória do Brasil diante do Japão na Neo Química Arena, nesta sexta-feira (30). Na ocasião, teve contato com as atletas e de planos para o futebol feminino.

Entre os desafios de Xaud à frente da CBF não só o de sediar uma Copa do Mundo feminina, em 2027, mas fortalecer a modalidade nos cenários estaduais. Além disso, melhorar premiações e consolidar calendário profissional e de base, assim como a estrutura de trabalho para equipes e comissões técnicas também devem estar no horizonte.

Em entrevista na zona mista da Neo Química Arena, Marta comentou o novo momento da entidade.

— Sempre que tem mudança a gente espera que seja para melhor. Que ele (Samir Xaud) venha com esse pensamento, que realmente consiga fazer as coisas acontecerem. Ele teve uma conversa com a gente e deixou bem claro que vai dar uma atenção maior para o futebol feminino e é assim que a gente espera. Nós fazermos as coisas acontecerem dentro de campo, mas fora dele também tem que dar certo — enfatizou a camisa 10.

Dirigente defende mais investimentos

Samir Xaud falou sobre investimentos na modalidade, sobretudo com apoio de patrocinadores da iniciativa privada.

— O primeiro contato (com a Seleção feminina) foi muito importante, as meninas foram bem receptivas comigo e eu com elas. Deixamos bem claro o que nós queremos falar com o futebol feminino, que é apoiar, incentivar, investir e trazer mais captação de recursos para a gente poder ter um campeonato robusto. — disse Samir.

Samir Xaud, ao centro, ganhou apoio de 25 federações na eleição da CBF (Divulgação/CBF)

Segundo Xaud, o aumento de recepção pode, inclusive, gerar crescimento nas premiações, caso do Brasileirão feminino.

— Com certeza (pode aumentar a premiação). Com essa captação de mais empresas apoiando o futebol feminino, com certeza — declarou o presidente.

Projetando a Copa do Mundo feminina, o mandatário rasgou elogios à Neo Química Arena.

— É fantástica, um estádio muito bom e com gramado excelente. Aqui as meninas são bem familiarizadas, então tudo é possível (receber uma final de Copa), a gente não bate o martelo mas tudo é possível. — enfatizou ele.