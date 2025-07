Botafogo se reapresenta no CT Lonier para sequência da temporada

O Botafogo voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (7) após uma semana de folga devido à participação no Mundial de Clubes da Fifa e iniciou a preparação de olho no clássico com o Vasco, no sábado (12), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tempo é de mudanças no CT Lonier após a saída de Renato Paiva e destaques do elenco.

continua após a publicidade

➡️ ‘Ancelottinho’: saiba o que pensa sobre futebol possível novo técnico do Botafogo

A atividade foi comandada pelo auxiliar permanente Cláudio Caçapa e membros da comissão técnica fixa da SAF. A tendência é que isso se estenda pela semana, até a chegada de Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, que tem acordo engatilhado para assumir o comando do Glorioso.

Este será o terceiro trabalho curto de transição comandado por Caçapa, que passou pelo clube em 2023 entre os de Luís Castro e Bruno Lage, e no início da atual temporada, com a saída de Carlos Leiria até a chegada de Renato Paiva. Ele, que era do Lyon, foi contratado como funcionário do Botafogo.

continua após a publicidade

Para o segundo semestre, o Botafogo terá de superar duas saídas importantes: Igor Jesus, atacante, e Jair, zagueiro, ambos para o Nottingham Forest - o defensor foi ao CT para se despedir dos companheiros. As reposições chegaram, com Arthur Cabral e Kaio Fernando, mas que ainda carecem de tempo de jogo e entrosamento.

📲Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

De volta aos compromissos da temporada, a equipe Alvinegra voltará a campo às 18h30 (de Brasília) deste sábado no Mané Garrincha, em Brasília. Na classificação, o Botafogo ocupa a oitava colocação, com 18 pontos somados e seis atrás do líder Flamengo.

continua após a publicidade