Botafogo e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão Feminino; veja titulares
Jogo é válido pela quinta rodada
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O Botafogo recebe o Corinthians nesta sexta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino 2026. A partida será transmitida pelo Sportv.
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As Gloriosas estão na 12ª colocação na tabela, com quatro pontos em quatro jogos. Até aqui, a equipe venceu uma partida, empatou outra e perdeu duas. Léo Goulart definiu o time titular com: Michelle; Sinara, Thaiane e Yasmin Cosmann; Natane, Kika, Zóio e Bebê; Tailane, Carol e Tapia.
As Brabas, por outro lado, venceram o último jogo diante do América-MG por 4 a 0 e precisam de um bom resultado fora de casa para se manter na parte de cima da tabela. A equipe é a quinta colocada, com sete pontos. Pensando nisso, a técnica Emily Lima escalou a equipe com: Nicole; Gi Fernandes, Erika, Thaís Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Gabi Zanotti, Jaqueline e Vic Albuquerque.
Desfalques do Corinthians:
- Agustina - reabilitação de lesão muscular na perna esquerda
- Carol Nogueira - aguardando confirmação de laudo da ressonância magnética após incômodo na coxa esquerda
- Lelê - desconforto associado a tendinopatia do joelho.
- Jhonson - aprsentou mal estar e suspeita de síndrome febril antes da viagem.
- Thais Regina - em recuperação pós-operatório de fratura na fíbula esquerda
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BOTAFOGO X CORINTHIANS - ONDE ASSISTIR
- Brasileirão Feminino - 5ª rodada
- Data: sexta-feira, 27 de março
- Horário: 19h
- Onde assistir: Sportv
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⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
BOTAFOGO: Michelle; Sinara, Thaiane e Yasmin Cosmann; Natane, Kika, Zóio e Bebê; Tailane, Carol e Tapia. Técnico: Léo Goulart.
CORINTHIANS: Nicole; Gi Fernandes, Erika, Thaís Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Gabi Zanotti, Jaqueline e Vic Albuquerque. Técnica: Emily Lima.
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