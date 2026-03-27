O Botafogo recebe o Corinthians nesta sexta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino 2026. A partida será transmitida pelo Sportv.

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As Gloriosas estão na 12ª colocação na tabela, com quatro pontos em quatro jogos. Até aqui, a equipe venceu uma partida, empatou outra e perdeu duas. Léo Goulart definiu o time titular com: Michelle; Sinara, Thaiane e Yasmin Cosmann; Natane, Kika, Zóio e Bebê; Tailane, Carol e Tapia.

As Brabas, por outro lado, venceram o último jogo diante do América-MG por 4 a 0 e precisam de um bom resultado fora de casa para se manter na parte de cima da tabela. A equipe é a quinta colocada, com sete pontos. Pensando nisso, a técnica Emily Lima escalou a equipe com: Nicole; Gi Fernandes, Erika, Thaís Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Gabi Zanotti, Jaqueline e Vic Albuquerque.

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Desfalques do Corinthians:

Agustina - reabilitação de lesão muscular na perna esquerda Carol Nogueira - aguardando confirmação de laudo da ressonância magnética após incômodo na coxa esquerda Lelê - desconforto associado a tendinopatia do joelho. Jhonson - aprsentou mal estar e suspeita de síndrome febril antes da viagem. Thais Regina - em recuperação pós-operatório de fratura na fíbula esquerda

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BOTAFOGO X CORINTHIANS - ONDE ASSISTIR

Brasileirão Feminino - 5ª rodada

Data: sexta-feira, 27 de março

Horário: 19h

Onde assistir: Sportv

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⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BOTAFOGO: Michelle; Sinara, Thaiane e Yasmin Cosmann; Natane, Kika, Zóio e Bebê; Tailane, Carol e Tapia. Técnico: Léo Goulart.

CORINTHIANS: Nicole; Gi Fernandes, Erika, Thaís Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Gabi Zanotti, Jaqueline e Vic Albuquerque. Técnica: Emily Lima.

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