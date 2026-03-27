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Botafogo e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão Feminino; veja titulares

Jogo é válido pela quinta rodada

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/03/2026
18:10
Atualizado há 0 minutos
Nilton Santos recebe Botafogo x Flamengo
imagem cameraNilton Santos recebe Botafogo x Corinthians pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)
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O Botafogo recebe o Corinthians nesta sexta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino 2026. A partida será transmitida pelo Sportv.

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As Gloriosas estão na 12ª colocação na tabela, com quatro pontos em quatro jogos. Até aqui, a equipe venceu uma partida, empatou outra e perdeu duas. Léo Goulart definiu o time titular com: Michelle; Sinara, Thaiane e Yasmin Cosmann; Natane, Kika, Zóio e Bebê; Tailane, Carol e Tapia.

As Brabas, por outro lado, venceram o último jogo diante do América-MG por 4 a 0 e precisam de um bom resultado fora de casa para se manter na parte de cima da tabela. A equipe é a quinta colocada, com sete pontos. Pensando nisso, a técnica Emily Lima escalou a equipe com: Nicole; Gi Fernandes, Erika, Thaís Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Gabi Zanotti, Jaqueline e Vic Albuquerque.

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Desfalques do Corinthians:

  1. Agustina - reabilitação de lesão muscular na perna esquerda
  2. Carol Nogueira - aguardando confirmação de laudo da ressonância magnética após incômodo na coxa esquerda
  3. Lelê - desconforto associado a tendinopatia do joelho.
  4. Jhonson - aprsentou mal estar e suspeita de síndrome febril antes da viagem.
  5. Thais Regina - em recuperação pós-operatório de fratura na fíbula esquerda

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BOTAFOGO X CORINTHIANS - ONDE ASSISTIR

  • Brasileirão Feminino - 5ª rodada
  • Data: sexta-feira, 27 de março
  • Horário: 19h
  • Onde assistir: Sportv

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⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BOTAFOGO: Michelle; Sinara, Thaiane e Yasmin Cosmann; Natane, Kika, Zóio e Bebê; Tailane, Carol e Tapia. Técnico: Léo Goulart.

CORINTHIANS: Nicole; Gi Fernandes, Erika, Thaís Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Gabi Zanotti, Jaqueline e Vic Albuquerque. Técnica: Emily Lima.

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Goleira Nicole, do Corinthians, vive grande fase. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Goleira Nicole, do Corinthians, está de volta ao time titular. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

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