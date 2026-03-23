Com dois gols de Gabi Zanotti, Corinthians goleia América-MG e vence a primeira com Emily Lima
Brabas aplicaram 4 a 0 nas Spartanas pelo Brasileirão Feminino
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians venceu o América-MG por 4 a 0, na Neo Química Arena, nesta segunda-feira (23), com atuação resolvida ainda no primeiro tempo. Érika, Gabi Zanotti (2x) e Andressa Alves marcaram os gols da equipe alvinegra.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Fluminense e São Paulo empatam sem gols no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino23/03/2026
- Futebol Feminino
No Allianz Parque, Palmeiras atropela Vitória e segue líder do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino22/03/2026
- Futebol Feminino
Bahia reage no segundo tempo e vence o Santos de virada no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino21/03/2026
Com o resultado, as Brabas chegam aos sete pontos em quatro jogos e sobem para a quinta colocação. O triunfo também marca a primeira vitória sob o comando da técnica Emily Lima. Já o América segue sem pontuar e ocupa a lanterna do Brasileirão Feminino.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
+ Aposte nas Brabas no Brasileirão Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Como foi Corinthians e América-MG
O Corinthians bateu o América-MG com autoridade na Neo Química Arena, mostrando superioridade desde o início da partida. Logo nos primeiros minutos, o time paulista impôs pressão e abriu o placar aos 3, quando Letícia Monteiro fez grande jogada individual e rolou para Gabi Zanotti completar para o gol vazio.
Mantendo o controle total, o Corinthians ampliou aos 25 minutos em cobrança de escanteio, com Érika aparecendo bem para finalizar. A equipe seguiu dominante e chegou ao terceiro aos 37, quando Zanotti cruzou e Andressa Alves apareceu livre para marcar. Antes do intervalo, o time ainda criou outras chances e quase fez o quarto gol.
No segundo tempo, o ritmo continuou intenso. O Corinthians voltou pressionando e criou boas oportunidades, como um chute de Vic Albuquerque defendido por Sandy e uma finalização de Ivana Fuso que explodiu no travessão. A goleira do América também fez defesa importante ao salvar uma tentativa cara a cara.
➡️ Fluminense e São Paulo empatam sem gols no Brasileirão Feminino
Mesmo com algumas substituições dos dois lados, o panorama não mudou. O Corinthians seguiu melhor, controlando a posse de bola e dificultando qualquer reação do América, que pouco conseguiu produzir ofensivamente.
Nos minutos finais, Gabi Zanotti recebeu cruzamento de Tamires e fez seu segundo gol no jogo, fechando a goleada corinthiana. O Corinthians quase amplia com Tamires e Jaque, mas confirmou uma vitória tranquila, resultado do domínio apresentado ao longo de toda a partida.
CORINTHIANS 4 X 0 AMÉRICA-MG FEMININO - FICHA TÉCNICA
- Brasileirão Feminino – 4ª rodada
- Data: segunda, 23 de março
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Público: 4.147
- Renda: R$ 70.935
- Gols: Érika, Gabi Zanotti (2x) e Andressa Alves
CORINTHIANS: Lelê; Carol Nogueira (Ivana Fuso) Erika, Thaís Ferreira e Juliete (Tamires); Vic Albuquerque, Duda Sampaio (Paola García) e Andressa Alves (Jaque); Letícia Monteiro, Gabi Zanotti e Jhonson (Ariel Godoi). Técnica: Emily Lima.
AMÉRICA-MG: Sandy; Lorrany, Maiara, Mimi e Duda Nascimento (Olívia); Duda Teixeira (Kaylaine), Ana Clara e Rafinha (Ket) e Emily Dubai (Luaninha); Laís e Pâmella (Alice). Técnico: João Victor.
- Matéria
- Mais Notícias