Galvão Bueno exalta Marta e final da Copa América: ‘Teste para cardíaco’

O narrador Galvão Bueno considerou a final da Copa América Feminina deste ano, disputada nesse sábado (2), em Quito (EQU), a mais emocionante da história. Além de exaltar o jogo, que descreveu como "teste para cardíaco", o locutor exaltou a exibição de Marta, autora de dois gols, em publicação nas redes sociais.

continua após a publicidade

- Foi a final de Copa América Feminina mais emocionante da história! Verdadeiro teste para cardíaco! 4 x 4 contra a Colômbia no final da prorrogação e vitória brasileira nos pênaltis! E, mesmo perdendo um pênalti, Marta brilhou fazendo os dois últimos gols que levaram a Seleção à decisão! Marta! Rainha! Você é eterna! - escreveu Galvão Bueno.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Marta brilha contra a Colômbia

Marta iniciou a final da Copa América no banco, mas foi acionada por Arthur Elias aos 37 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada por 2 a 2. A Rainha do Futebol viu a Colômbia passar à frente no placar, com gol de Mayra Ramírez, mas foi buscar o novo empate já nos acréscimos com um golaço de fora da área.

continua após a publicidade

Na prorrogação, a lenda do futebol feminino foi decisiva mais uma vez, marcando o gol da virada aos 10 minutos. No entanto, a Colômbia ainda buscou o empate com belo gol de Leicy Santos. Nos pênaltis, Marta não repetiu o brilhantismo do jogo e desperdiçou sua cobrança. Mesmo assim, melhor para o Brasil, com vitória por 5 a 4 e mais um título de Copa América garantido.

Marta segura prêmio de melhor jogadora da Copa América 2025 (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

➡️ Denílson e jornalistas exaltam Marta após Brasil vencer Colômbia: ‘Lenda’

Marta pela Seleção Brasileira

199 jogos (174 titular)

120 gols

24 assistências

2 medalhas de ouro no pan-americano (2003 e 2007)

3 medalhas de prata nos jogos olímpicos (2004, 2008 e 2024)

4 Copa América (2003, 2010, 2018 e 2025)

3 Torneio Internacional Cidade de São Paulo (2009, 2011 e 2012)