Jornal internacional repercute atuação de Marta: ‘Juventude eterna’

A atuação decisiva de Marta na final da Copa América Feminina repercutiu na imprensa internacional. O jornal espanhol "Marca" destacou a performance da camisa 10 da Seleção Brasileira, que marcou dois gols na decisão contra a Colômbia e ajudou o Brasil a conquistar o nono título continental. Aos 39 anos, Marta foi elogiada pelo diário como símbolo de “juventude eterna”.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Marta entrou apenas aos 82 minutos, quando a Colômbia vencia por 3 a 2, mas mudou completamente o rumo da partida. Com um chute de canhota da entrada da área, empatou o jogo no último lance do tempo regulamentar, forçando a prorrogação. Já no tempo extra, voltou a balançar as redes e colocou o Brasil novamente em vantagem. Apesar de ter desperdiçado sua cobrança na disputa por pênaltis, a Seleção venceu por 5 a 4 nas penalidades e ficou com o título.

continua após a publicidade

➡️Análise: Brasil e Colômbia entregam final histórica, e Seleção vence na superação

➡️Galvão Bueno exalta Marta e final da Copa América: ‘Teste para cardíaco’

Marta comemora gol contra a Colômbia na final da Copa América (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Marta havia anunciado sua despedida da Seleção após os Jogos de Paris, mas voltou atrás da decisão semanas depois. Convocada para os amistosos e, posteriormente, para a Copa América, ela terminou o torneio como peça-chave mesmo vindo do banco. “Ela ainda não se conformava com a derrota”, escreveu o Marca, além de falar sobre a "Juventude eterna" da jogadora, afirmando que, mesmo aos 39 anos, Marta não sentiu os sinais da idade, já que colocou a final no bolso.

continua após a publicidade

Como foi o triunfo do Brasil

Em uma partida emocionante, o Brasil venceu a Colômbia nos pênaltis e conquistou o nono título da Copa América Feminina. Marta fez dois gols e foi o destaque da decisão, que terminou empatado por 4 a 4, e foi decidido nas penalidades, com a Seleção vencendo por 5 a 4.

A Colômbia esteve duas vezes à frente no placar e parecia próxima do título quando Mayra Ramírez marcou aos 44 do segundo tempo. Mas Marta, em um dos últimos lances, pegou uma sobra na entrada da área e acertou um belo chute, levando a partida para o tempo extra. Na prorrogação, ela voltou a decidir, aproveitando cruzamento de Angelina para fazer 4 a 3. Leicy Santos empatou de falta, e a decisão foi para os pênaltis.

Mesmo perdendo sua cobrança, Marta viu Tarciane, Amanda Gutierres, Mariza, Jhonson e Luany converterem. Lorena defendeu a última penalidade e selou o título brasileiro. Com a conquista, o Brasil encerrou a campanha invicto, com cinco vitórias e um empate.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.