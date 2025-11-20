Na Fonte Luminosa, Aline Gomes se declara à Ferroviária: 'Carinho gigantesco'
Revelada pelo clube, atacante defende o North Carolina Courage, dos EUA
- Matéria
- Mais Notícias
Um rosto familiar esteve na arquibancada da Arena Fonte Luminosa na tarde desta quinta-feira (20): a atacante Aline Gomes, de 20 anos, ex-Ferroviária e hoje no North Carolina Courage, dos Estados Unidos.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Ferroviária e Palmeiras escalados para final da Copa do Brasil Feminina; veja titulares
Futebol Feminino20/11/2025
- Lance! Biz
Ferroviária ou Palmeiras? Veja quanto vai faturar a equipe campeã da Copa do Brasil Feminina
Lance! Biz20/11/2025
- Futebol Feminino
Como Léo Mendes conduziu a Ferroviária à final da Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino19/11/2025
Natural de Tabatinga, cidade próxima à Araraquara, ela não esconde o carinho pelos seu time formador. De férias no Brasil após o encerramento da temporada no exterior, Aline aproveitou para acompanhar de perto um jogo da Ferroviária — e receber o carinho do torcedor, que a reconheceu tanto no shopping, quanto no estádio.
— Vim aqui acreditando no título da Ferroviária, ver um título pessoalmente. Assim, tive um título por aqui também, mas acho que ver da arquibancada, sentir a emoção, é como se eu estivesse lá com as meninas também. E as expectativas são as melhores. Espero que realmente as meninas saiam daqui com o título hoje — relembra, citando o título da Copa Paulista, conquistado em 2023.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Aline Gomes elogia estrutura da Ferroviária
Da adolescência à fase adulta, a atacante vestiu grená: foram quatro anos de muita dedicação, até a venda, concretizada em julho de 2024, por RS 1,08 milhão.
— Meu primeiro clube, minha primeira grande oportunidade, onde eu me tornei a Aline Gomes e até então era só a Aline. Então meu carinho é gigantesco por aqui — diz ela.
— Moro na cidade vizinha, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu tô no treino, eu tô assistindo jogos, eu tô em todos os momentos, até com as meninas fora de campo ou extracampo. Tento estar junto o máximo que eu posso. É como eu falei, é minha casa mesmo, assim. Então não tem como não vir pro Brasil e não dar uma visitinha aqui na Ferroviária — declara a brasileira.
➡️ Leila Pereira marca presença em Araraquara para final entre Ferroviária e Palmeiras
Hoje no NC Courage, dos Estados Unidos, clube que disputa a National Women Soccer League (NWSL), ela compara as realidades no Brasil e nos Estados Unidos no que diz respeito ao futebol feminino.
— Eu até brinco com os meus amigos, porque lá a gente quase não vê meninos jogando futebol. Onde você vai, é menina jogando futebol o tempo todo. E aqui, como a Ferroviária é um time, uma instituição muito grande, principalmente no futebol feminino, acho que igual as menininhas que eu venho trazer com a minha amiga, que tem nove anos, jogando futebol. Então isso eu acho que é pegar para criar desde cedo, para quem sabe lá na frente se tornar uma jogadora de futebol. Eu acredito que é o sonho de todas elas que começam desde pequenas. Então aqui é realmente uma instituição muito grande, e eu acho que todo mundo que pensa em jogar futebol um dia pensa em passar pela Ferroviária — finaliza.
- Matéria
- Mais Notícias