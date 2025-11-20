Um rosto familiar esteve na arquibancada da Arena Fonte Luminosa na tarde desta quinta-feira (20): a atacante Aline Gomes, de 20 anos, ex-Ferroviária e hoje no North Carolina Courage, dos Estados Unidos.

Natural de Tabatinga, cidade próxima à Araraquara, ela não esconde o carinho pelos seu time formador. De férias no Brasil após o encerramento da temporada no exterior, Aline aproveitou para acompanhar de perto um jogo da Ferroviária — e receber o carinho do torcedor, que a reconheceu tanto no shopping, quanto no estádio.

— Vim aqui acreditando no título da Ferroviária, ver um título pessoalmente. Assim, tive um título por aqui também, mas acho que ver da arquibancada, sentir a emoção, é como se eu estivesse lá com as meninas também. E as expectativas são as melhores. Espero que realmente as meninas saiam daqui com o título hoje — relembra, citando o título da Copa Paulista, conquistado em 2023.

Aline Gomes elogia estrutura da Ferroviária

Da adolescência à fase adulta, a atacante vestiu grená: foram quatro anos de muita dedicação, até a venda, concretizada em julho de 2024, por RS 1,08 milhão.

— Meu primeiro clube, minha primeira grande oportunidade, onde eu me tornei a Aline Gomes e até então era só a Aline. Então meu carinho é gigantesco por aqui — diz ela.

— Moro na cidade vizinha, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu tô no treino, eu tô assistindo jogos, eu tô em todos os momentos, até com as meninas fora de campo ou extracampo. Tento estar junto o máximo que eu posso. É como eu falei, é minha casa mesmo, assim. Então não tem como não vir pro Brasil e não dar uma visitinha aqui na Ferroviária — declara a brasileira.

Hoje no NC Courage, dos Estados Unidos, clube que disputa a National Women Soccer League (NWSL), ela compara as realidades no Brasil e nos Estados Unidos no que diz respeito ao futebol feminino.

— Eu até brinco com os meus amigos, porque lá a gente quase não vê meninos jogando futebol. Onde você vai, é menina jogando futebol o tempo todo. E aqui, como a Ferroviária é um time, uma instituição muito grande, principalmente no futebol feminino, acho que igual as menininhas que eu venho trazer com a minha amiga, que tem nove anos, jogando futebol. Então isso eu acho que é pegar para criar desde cedo, para quem sabe lá na frente se tornar uma jogadora de futebol. Eu acredito que é o sonho de todas elas que começam desde pequenas. Então aqui é realmente uma instituição muito grande, e eu acho que todo mundo que pensa em jogar futebol um dia pensa em passar pela Ferroviária — finaliza.