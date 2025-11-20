Ferroviária e Palmeiras entram em campo logo mais, às 15h30 (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela final da Copa do Brasil Feminina. O jogo será transmitido por Globo, Nsports e Sportv.

Léo Mendes manteve a base da equipe que já vinha atuando em partidas anteriores. Os principais destaques são as atacantes Natalia Vendito e Julia Beatriz, e o time vem a campo com: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Duda e Micaelly; Vendito e Julia Beatriz.

Ferroviária e Palmeiras duelam na Fonte Luminosa. (Foto: Staff Images Woman/CBF)

Do lado palmeirense, também não houve grandes mudanças. Rosana Augusto não conta com a meia Laís Estevam, lesionada, mas terá Tainá Maranhão, Brena e Gutierres como referências técnicas. Além de Estevam, Ana Flávia, Dudinha e Natascha estão no departamento médico, enquanto Victoria Liss está em transição física.

O time titular do Palmeiras será Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Pati Maldaner e Ingryd; Andressinha, Brena, Raíssa Bahia e Rhay Coutinho; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão.

Tainá Maranhão é um dos destaques do Palmeiras na temporada. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

FERROVIÁRIA X PALMEIRAS - ONDE ASSISTIR

Data: quinta-feira, 20 de novembro

Horário: 15h30 (de Brasília)

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Onde assistir: Globo, Nsports e Sportv

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Duda e Micaelly; Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Pati Maldaner e Ingryd; Andressinha, Brena, Raíssa Bahia e Rhay Coutinho; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto