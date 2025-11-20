Presidente da CBF fala sobre novo calendário do futebol feminino

Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), esteve na final da Copa do Brasil Feminina entre Ferroviária e Palmeiras, vencida pelo Alviverde, nesta quinta-feira (20), em Araraquara. Na ocasião, ele comentou sobre o novo calendário do futebol feminino, que será apresentado em evento na sede da CBF, marcado para segunda-feira (24), no Rio de Janeiro.

Sem entrar em detalhes sobre as mudanças, Xaud destacou que as mudanças trazem mais previsibilidade e antecipação à modalidade.

— Segunda vocês vão ver o calendário... Mas ele leva em consideração muitos pontos, e um deles é soltar antecipadamente o calendário para os clubes poderem se programar financeiramente. O que a gente está fazendo é melhorar o produto — disse.

Questionado pelo Lance! sobre o processo de estudo para as mudanças, Samir disse "todos os envolvidos" (clubes e federações) foram ouvidos.

— O investimento tem sempre que ser feito, é valorizar e melhor o produto que temos — pregou o presidente, defendendo que a melhora do produto trará mais investimentos.

— Teremos uma Copa do Mundo Feminina realizada no Brasil e queremos fazer o melhor evento e que o Brasil consiga o tão sonhado título — finalizou.

Samir Xaud durante final da Copa do Brasil Feminina 2025. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

Novo calendário gera expectativa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai apresentar o novo calendário do futebol feminino brasileiro. O anúncio acontece na segunda-feira (24), às 14h30 (horário de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e movimenta os bastidores após as recentes mudanças realizadas no calendário masculino.

A expectativa é grande desde outubro, quando a CBF anunciou uma série de mudanças no calendário masculino, como a redução dos estaduais, o Brasileirão mais longo, a ampliação da Copa do Brasil e a criação das Copas Sul-Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Até o momento não há informações sobre como serão datas e competições no feminino.