Barcelona x Lograño feminino: onde assistir e escalações
Jogo será nesta sexta-feira (12)
- Matéria
- Mais Notícias
Barcelona e DUX Logroño se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 15h (horário de Brasília), pela 3ª rodada da Liga F, o Campeonato Espanhol Feminino. A partida será disputada no Estádio Johan Cruyff, em Barcelona, e terá transmissão pelo DAZN (streaming).
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com brasileira no time, Braga estreia na Champions League Feminina nesta quarta
Futebol Feminino27/08/2025
- Futebol Feminino
Entenda o formato das eliminatórias da Champions League Feminina
Futebol Feminino27/08/2025
- Futebol Feminino
Conheça Renée Slegers, de interina a campeã da Champions League Feminina pelo Arsenal
Futebol Feminino24/05/2025
Na rodada passada, o Barcelona goleou o Athletic Club por 8 a 1 fora de casa, com destaque para Cláudia Pina e Aitana Bonmatí, que marcaram dois gols cada. Na estreia, havia vencido o Alhama por 8 a 0.
➡️ Gigantes europeus tropeçam nas eliminatórias da Champions Feminina; veja os resultados
Ficha do jogo
O técnico Pere Romeu deve manter a base das partidas anteriores, apostando no poder ofensivo do trio formado Paralluelo, Vicky Lopez e Ewa Pajor. O time catalão, vice-campeão da Champions League na última temporada, tenta mais um título do Campeonato Espanhol Feminino.
O DUX Logroño, por sua vez, soma apenas um ponto após empate em 2 a 2 com o Real Madrid na estreia e derrota por 1 a 0 para a Real Sociedad. A equipe de Iñaki Alonso aposta em uma atuação sólida fora de casa para tentar surpreender o favorito Barcelona.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
✅ FICHA TÉCNICA
BARCELONA X DUX LOGROÑO
3ª RODADA – LIGA F
- 📆 Data e horário: Sexta-feira (12), às 15h00 (horário de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (Espanha)
- 📺 Onde assistir: DAZN
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Pere Romeu)
Cata Coll; Batlle, Paredes, Mapi e Brugts; Aitana Bonmati, Patri Guijarro e Nazareth; Paralluelo, Vicky Lopez e Ewa Pajor.
DUX Logroño (Técnico: Iñaki Alonso)
Miralles Gascón; Leitner, Colomina Marina, Natalia e Castro Gómez; Falfán, Isina, Masferrer Cruz e Matthews; Asenjo e Paula Partido.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias