Futebol Feminino

Barcelona x Lograño feminino: onde assistir e escalações

Jogo será nesta sexta-feira (12)

Barcelona e Lograño duelam pela Liga F.
imagem cameraBarcelona e Lograño duelam pela Liga F.
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/09/2025
23:31
  • Matéria
Barcelona e DUX Logroño se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 15h (horário de Brasília), pela 3ª rodada da Liga F, o Campeonato Espanhol Feminino. A partida será disputada no Estádio Johan Cruyff, em Barcelona, e terá transmissão pelo DAZN (streaming).

Na rodada passada, o Barcelona goleou o Athletic Club por 8 a 1 fora de casa, com destaque para Cláudia Pina e Aitana Bonmatí, que marcaram dois gols cada. Na estreia, havia vencido o Alhama por 8 a 0.

➡️ Gigantes europeus tropeçam nas eliminatórias da Champions Feminina; veja os resultados

Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
Escudo do Logroño.
LOG
3ª rodada
Liga F
Data e Hora
sexta-feira (12), às 15h (horário de Brasília)
Local
Estádio Johan Cruyff, em Barcelona
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir
DAZN

O técnico Pere Romeu deve manter a base das partidas anteriores, apostando no poder ofensivo do trio formado Paralluelo, Vicky Lopez e Ewa Pajor. O time catalão, vice-campeão da Champions League na última temporada, tenta mais um título do Campeonato Espanhol Feminino.

O DUX Logroño, por sua vez, soma apenas um ponto após empate em 2 a 2 com o Real Madrid na estreia e derrota por 1 a 0 para a Real Sociedad. A equipe de Iñaki Alonso aposta em uma atuação sólida fora de casa para tentar surpreender o favorito Barcelona.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

✅ FICHA TÉCNICA
BARCELONA X DUX LOGROÑO
3ª RODADA – LIGA F

  • 📆 Data e horário: Sexta-feira (12), às 15h00 (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (Espanha)
  • 📺 Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona (Técnico: Pere Romeu)
Cata Coll; Batlle, Paredes, Mapi e Brugts; Aitana Bonmati, Patri Guijarro e Nazareth; Paralluelo, Vicky Lopez e Ewa Pajor.

DUX Logroño (Técnico: Iñaki Alonso)
Miralles Gascón; Leitner, Colomina Marina, Natalia e Castro Gómez; Falfán, Isina, Masferrer Cruz e Matthews; Asenjo e Paula Partido.

Jogadoras do Barcelona comemoram a vitória pela Liga F (Foto: Vitor Reis/Barcelona)
