Baianão Feminino: Bahia e Vitória disputam título na Fonte Nova neste sábado
Mulheres de Aço têm a vantagem do empate por terem vencido jogo de ida
Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado (8), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 16h (horário de Brasília), valendo o título do Campeonato Baiano Feminino 2025. A partida terá transmissão da TVE, TV Bahia e TV Vitória.
O Bahia chega com vantagem após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, no Barradão, no dia 31 de outubro, com gol de Rhaizza.
Os sócios do Esquadrão podem garantir entrada gratuita para a final mediante check-in na plataforma Ingresse. Para o público geral, os ingressos custam R$ 10 e estão disponíveis exclusivamente pela internet, no site da Ingresse ou na página da Arena Fonte Nova. Desde junho, o acesso à arena é feito apenas por biometria facial.
Campanhas das duas equipes
O Bahia chega invicto à final, com 100% de aproveitamento nas fases de grupo e semifinal, marcando 59 gols e sofrendo apenas dois. Nesta temporada, as Mulheres de Aço chegaram ao mata-mata do Brasileirão Feminino de forma inédita e à semifinal da Copa do Brasil Feminina.
O Vitória também mantém campanha quase perfeita até a decisão, com seis vitórias em seis jogos no grupo e duas vitórias na semifinal, marcando 45 gols e sofrendo apenas um, justamente na derrota para o maior rival no jogo de ida. A equipe disputa a Série A2 do Brasileirão Feminino.
Com a vantagem de 1 a 0, o Bahia joga pelo empate para conquistar o título estadual. O Vitória precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.
Tudo sobre Bahia x Vitória feminino
BAHIA X VITÓRIA FEMININO - ONDE ASSISTIR
- 📅 Data: sábado, 8 de novembro
- 🏟️ Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📺 Onde assistir: TVE, TV Bahia e TV Vitória
