imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Baianão Feminino: Bahia e Vitória disputam título na Fonte Nova neste sábado

Mulheres de Aço têm a vantagem do empate por terem vencido jogo de ida

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/11/2025
10:40
Bahia e Vitória decidem título do Baianão Feminino 2025. (Foto: @catfbrandao)
Bahia e Vitória decidem título do Baianão Feminino 2025. (Foto: @catfbrandao)
Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado (8), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 16h (horário de Brasília), valendo o título do Campeonato Baiano Feminino 2025. A partida terá transmissão da TVE, TV Bahia e TV Vitória.

continua após a publicidade

O Bahia chega com vantagem após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, no Barradão, no dia 31 de outubro, com gol de Rhaizza.

Os sócios do Esquadrão podem garantir entrada gratuita para a final mediante check-in na plataforma Ingresse. Para o público geral, os ingressos custam R$ 10 e estão disponíveis exclusivamente pela internet, no site da Ingresse ou na página da Arena Fonte Nova. Desde junho, o acesso à arena é feito apenas por biometria facial.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Campanhas das duas equipes

O Bahia chega invicto à final, com 100% de aproveitamento nas fases de grupo e semifinal, marcando 59 gols e sofrendo apenas dois. Nesta temporada, as Mulheres de Aço chegaram ao mata-mata do Brasileirão Feminino de forma inédita e à semifinal da Copa do Brasil Feminina.

continua após a publicidade
Vitória x Bahia disputam final do Baianão Feminino (Foto: Catarina Brandão / EC Bahia)
Vitória x Bahia disputam final do Baianão Feminino (Foto: Catarina Brandão / EC Bahia)

O Vitória também mantém campanha quase perfeita até a decisão, com seis vitórias em seis jogos no grupo e duas vitórias na semifinal, marcando 45 gols e sofrendo apenas um, justamente na derrota para o maior rival no jogo de ida. A equipe disputa a Série A2 do Brasileirão Feminino.

➡️ Bahia abre vantagem contra o Vitória na final do Baianão Feminino

Com a vantagem de 1 a 0, o Bahia joga pelo empate para conquistar o título estadual. O Vitória precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

continua após a publicidade

Tudo sobre Bahia x Vitória feminino

BAHIA X VITÓRIA FEMININO - ONDE ASSISTIR

  • 📅 Data: sábado, 8 de novembro
  • 🏟️ Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📺 Onde assistir: TVE, TV Bahia e TV Vitória

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
