Autora do gol do título, Thaís Ferreira enaltece torcida do Corinthians
Zagueira balançou as redes no segundo tempo
Autora do gol que garantiu o título do Brasileirão Feminino 2025 para o Corinthians diante do Cruzeiro neste domingo (14), a zagueira Thaís Ferreira destacou o trabalho coletivo e o apoio da torcida como fatores decisivos para a conquista.
A defensora fez o único gol do jogo aos 4 minutos da segunda etapa. É o primeiro gol dela com a camisa das Brabas, e enalteceu a equipe em entrevista ao Lance!.
— A gente sempre trabalha muito fora de campo. Muitas meninas chegaram esse ano e foi um trabalho muito delicado, tem o ambiente, a gente tem que se adaptar. O mais importante foram as que já estavam aqui, elas passaram muita confiança para a gente. Como elas têm uma carreira enorme no Corinthians, passaram muita confiança para a gente trabalhar e estar dentro de campo hoje e fazer o que tínhamos que fazer — conta Thaís.
Ex-Palmeiras e com passagem pelo futebol espanhol, Thaís também ressaltou a importância do torcedor na conquista.
— O torcedor confia muito na gente, no nosso trabalho, e mostra o que é o Corinthians. Então, a gente fica muito feliz com isso e cada ano que passa o Corinthians se torna maior. Então, a gente tá sempre muito feliz com a postura da torcida, que está sempre nos apoiando — completa ela.
Veja gol:
Próximos desafios do Corinthians
As Brabas voltam a campo nesta quarta-feira (17), às 15h, para enfrentar o Juventude no Parque São Jorge, em São Paulo (SP). O duelo válido pelas oitavas de final será decidido em jogo único, com a vaga nas quartas em jogo.
No Paulistão Feminino, o Corinthians segue firme na liderança, com 21 pontos em oito partidas. No próximo sábado (20), às 11h, o Timão recebe o Santos, também no Parque São Jorge, em mais um clássico estadual.
Além da competição nacional, o Corinthians se prepara para a Libertadores Feminina, que será disputada entre 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina, onde buscará ampliar sua hegemonia continental.
