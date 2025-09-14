menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Autora do gol do título, Thaís Ferreira enaltece torcida do Corinthians

Zagueira balançou as redes no segundo tempo

Thaís Ferreira comemora título do Brasileirão Feminino pelo Corinthians. (Foto: Corinthians/Divulgação)
imagem cameraThaís Ferreira comemora título do Brasileirão Feminino pelo Corinthians. (Foto: Corinthians/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/09/2025
22:04
  • Matéria
  • Mais Notícias

Autora do gol que garantiu o título do Brasileirão Feminino 2025 para o Corinthians diante do Cruzeiro neste domingo (14), a zagueira Thaís Ferreira destacou o trabalho coletivo e o apoio da torcida como fatores decisivos para a conquista.

continua após a publicidade

Relacionadas

A defensora fez o único gol do jogo aos 4 minutos da segunda etapa. É o primeiro gol dela com a camisa das Brabas, e enalteceu a equipe em entrevista ao Lance!.

— A gente sempre trabalha muito fora de campo. Muitas meninas chegaram esse ano e foi um trabalho muito delicado, tem o ambiente, a gente tem que se adaptar. O mais importante foram as que já estavam aqui, elas passaram muita confiança para a gente. Como elas têm uma carreira enorme no Corinthians, passaram muita confiança para a gente trabalhar e estar dentro de campo hoje e fazer o que tínhamos que fazer — conta Thaís.

continua após a publicidade

Ex-Palmeiras e com passagem pelo futebol espanhol, Thaís também ressaltou a importância do torcedor na conquista.

— O torcedor confia muito na gente, no nosso trabalho, e mostra o que é o Corinthians. Então, a gente fica muito feliz com isso e cada ano que passa o Corinthians se torna maior. Então, a gente tá sempre muito feliz com a postura da torcida, que está sempre nos apoiando — completa ela.

Veja gol:

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Próximos desafios do Corinthians

As Brabas voltam a campo nesta quarta-feira (17), às 15h, para enfrentar o Juventude no Parque São Jorge, em São Paulo (SP). O duelo válido pelas oitavas de final será decidido em jogo único, com a vaga nas quartas em jogo.

continua após a publicidade

No Paulistão Feminino, o Corinthians segue firme na liderança, com 21 pontos em oito partidas. No próximo sábado (20), às 11h, o Timão recebe o Santos, também no Parque São Jorge, em mais um clássico estadual.

Além da competição nacional, o Corinthians se prepara para a Libertadores Feminina, que será disputada entre 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina, onde buscará ampliar sua hegemonia continental.

➡️ Corinthians mostra por que é Corinthians: drama, festa e hepta diante de 41 mil torcedores

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias