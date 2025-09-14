A festa do Corinthians pelo heptacampeonato do Brasileirão Feminino 2025 ganhou um novo capítulo fora de campo. Depois da vitória por 1 a 0 diante do Cruzeiro, a lateral Tamires, capitã e referência do Timão, exaltou a força da equipe alvinegra e cutucou as Cabulosas, o que gerou forte reação da diretora de futebol feminino celeste, Bárbara Fonseca.

continua após a publicidade

Tamires destacou o protagonismo do Corinthians na modalidade e afirmou que a campanha do time serve de exemplo para o país. A camisa 37 ainda lembrou da liderança conquistada pelas mineiras na primeira fase e disse que a resposta veio na hora decisiva.

— Cada ano está mais difícil, e a cada temporada o Corinthians vai mostrando quem é Corinthians, porque a gente é referência. O que fazemos aqui tem que ser exemplo para todos os clubes do Brasil. Vai, Corinthians, heptacampeão brasileiro. As meninas precisam entender que jogos se ganham dentro de campo, em cada ponto. Comemoraram antes dizendo somos o líder, e agora a gente mostra quem é o líder aqui — declarou ela, em entrevista à Globo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O que disse a dirigente do Cruzeiro

A fala da capitã não passou batida. Poucas horas depois, Bárbara Fonseca usou as redes sociais para rebater diretamente, em tom duro, as declarações da atleta alvinegra. A dirigente criticou a postura da corintiana e garantiu que a realidade do Cruzeiro é de organização financeira e cumprimento de obrigações.

— Mitomania ou pseudologia fantástica, além de síndrome de protagonismo. Alguém encoraja ela a buscar ajuda profissional urgente. Salário todo dia primeiro, FGTS na conta, bicho das quartas, bicho das semis, bicho da final, que deve cair na terça. Aqui ninguém bate palma para irresponsabilidade — escreveu a dirigente.

continua após a publicidade

➡️ É campeão! Corinthians vence Cruzeiro e conquista Brasileirão Feminino 2025

O embate de declarações expõe a rivalidade crescente entre Corinthians e Cruzeiro no futebol feminino. Enquanto o Timão manteve a hegemonia nacional e chegou ao sétimo título da competição, as Cabulosas celebraram a melhor campanha da história do clube, com liderança na primeira fase e a inédita chegada à final.