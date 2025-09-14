CRÔNICA - O Brasileirão Feminino 2025 terminou neste domingo (14), com os ingredientes de uma grande final: drama, tensão, heroína improvável e muita festa. O gol solitário da zagueira Thaís Ferreira, logo no início do segundo tempo, foi suficiente para manter a taça no Parque São Jorge.

continua após a publicidade

A Neo Química Arena virou um caldeirão, com 41.130 torcedores empurrando Brabas e Cabulosas, e testemunhando a decisão mais equilibrada dos últimos anos. O Cruzeiro acreditou até o último instante, mas foi o Corinthians, mais uma vez, quem mostrou por que carrega o peso da palavra hegemonia.

O jogo foi daqueles que marcam. Cada ataque celeste fazia a arquibancada prender a respiração, cada gol perdido das mineiras virava quase comemoração. O Timão, experiente, jogou como quem já conhece o caminho. O Cruzeiro, ousado, sonhou até o fim. E quando a última bola azul passou raspando, o grito de alívio da Fiel explodiu junto com o apito final.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Corinthians desde sempre

Nas arquibancadas, a emoção também escrevia sua crônica particular. No quarto andar da arena, na Fielzone, camarote com experiência VIP do estádio, Kelly Pereira Marracho e a filha Priscila viveram a decisão em família.

— Corinthiana desde a barriga, né filha? — lembrava Kelly, enquanto via o Corinthians perder chances no primeiro tempo. Para ela, não havia dúvidas: “Mais um (título), com certeza”. E a pequena confirmava, apaixonada, que o Corinthians feminino já faz parte de sua infância tanto quanto o masculino.

continua após a publicidade

Era esse o retrato da Neo Química: mães, filhas, crianças, famílias inteiras se deixando levar pelo embalo que vinha das quatro linhas. O estádio recebeu mais uma vez as protagonistas de um time que não para de ganhar.

Mãe e filha assistem à final entre Corinthians e Cruzeiro, na Neo Química Arena. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

A celebração

De óculos juliete no rosto e em clima de descontração, as jogadoras do Corinthians celebraram o título com zoeira. A cena ganhou ainda mais provocação quando exibiram uma nota falsa estampada com a imagem de Isabela, ex-alvinegra e hoje no Cruzeiro, que recentemente havia cobrado o clube publicamente.

A taça ainda foi parar nas arquibancadas. Crianças gritavam os nomes das jogadoras, jogadoras retribuíam com sorrisos e 'selfies'. Mais um título. Mais uma história escrita com sofrimento e grandeza. Mais uma prova de que o Corinthians não é só campeão: é quem continua ditando o tom, dentro e fora de campo.