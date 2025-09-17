Com craques do São Paulo, clube inova e lança coleção feminina; veja fotos

O São Paulo anunciou, nesta terça-feira (16), uma coleção inédita de roupas femininas em parceria com a New Balance, fornecedora de material esportivo do clube. A cápsula foi idealizada para as torcedoras e conta com oito peças casuais.

A campanha de lançamento estrelou três jogadoras do Tricolor: Carlinha, Camilinha e Crivelari. Além delas, a influenciadora e torcedora Gabi Martins também participou.

— As mulheres são parte fundamental da história e da torcida do São Paulo FC e, por isso, essa cápsula da New Balance chega para valorizar mais ainda a presença feminina no esporte. Nosso objetivo é fazer com que as torcedoras tricolores tenham ainda mais opções de vestuário para demonstrarem sua paixão pelo clube dentro e fora dos estádios, com bastante estilo e conforto” — destacou Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

Seguindo as tendências da moda esportiva, a marca e o clube produziram roupas casuais, para serem usadas em jogos e no dia a dia. A coleção conta com casascos, camisetas, shorts, regatas e calças e as vendas são exclusivas no e-commerce da New Balance ou pelas lojas do clube, virtuais ou físicas.

A peça mais barata é a regata cropped, que custa R$ 169,99, enquanto a mais cara é o casaco cropped, no valor de R$ 329,99. A camisa cropped custa R$ 189,99; a regata dupla face e o short custam R$ 249,99; a pólo, R$ 269,99; a calça, R$ 299,99; e a camisa cropped, R$ 319,99. Veja fotos abaixo:

New Balance e São Paulo lançam coleção de peças femininas (Foto: Reprodução/New Balance)

