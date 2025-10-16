Atacante do Grêmio fala sobre expectativas para Ladies Cup: ‘Queremos sair campeãs’
Mosqueteiras estreiam contra o Peñarol
O Grêmio estreia nesta quinta-feira (16) na Ladies Cup contra o Peñarol, às 18h30 (de Brasília), em um confronto que vale vaga na decisão do torneio. Campeãs em 2023, as tricolores voltam à competição com o objetivo de defender o título e manter o ritmo positivo da temporada.
Recém-contratada pelo clube, Kika Moreno, que já disputou nove jogos e marcou um gol pelo Grêmio, destacou a confiança e a determinação do elenco.
— O grupo está muito bem, treinando forte e encarando a Ladies com muita responsabilidade. Queremos o título novamente este ano e vamos lutar por ele — disse a jogadora.
Mais do que buscar o bicampeonato, a competição também representa uma chance de intercâmbio esportivo, com partidas contra equipes de outros países.
— É muito bom jogar contra times do exterior, é algo positivo competir com equipes de alto nível. O grupo está tranquilo e com muita vontade, queremos sair campeãs — completou Kika.
Com Grêmio e Palmeiras, Ladies Cup inicia nesta quinta
Com Palmeiras e Grêmio, a Brasil Ladies Cup 2025 chega à sua 4ª edição reunindo grandes clubes do futebol feminino nacional e internacional.
O torneio será transmitido ao vivo e com imagens pela Record News, RedeTV!, Canal GOAT e N Sports, com partidas entre os dias 16 e 19 de outubro, no Estádio Canindé, em São Paulo (SP).
Veja datas e horários das partidas:
Quinta-feira, 16 de outubro
- 18h30 – Grêmio x Peñarol
- 21h40 – Palmeiras x Gimnasia
Domingo, 19 de outubro
- 15h – Disputa de 3º lugar (equipes a confirmar)
- 18h30 – Final (equipes a confirmar)
