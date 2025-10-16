menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Atacante do Grêmio fala sobre expectativas para Ladies Cup: ‘Queremos sair campeãs’

Mosqueteiras estreiam contra o Peñarol

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 16/10/2025
07:28
Kika Moreno atuando pelo Grêmio. (Foto: CAROLINE MOTTA/GRÊMIO FBPA)
imagem cameraKika Moreno atuando pelo Grêmio. (Foto: CAROLINE MOTTA/GRÊMIO FBPA)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Grêmio estreia nesta quinta-feira (16) na Ladies Cup contra o Peñarol, às 18h30 (de Brasília), em um confronto que vale vaga na decisão do torneio. Campeãs em 2023, as tricolores voltam à competição com o objetivo de defender o título e manter o ritmo positivo da temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

Recém-contratada pelo clube, Kika Moreno, que já disputou nove jogos e marcou um gol pelo Grêmio, destacou a confiança e a determinação do elenco.

— O grupo está muito bem, treinando forte e encarando a Ladies com muita responsabilidade. Queremos o título novamente este ano e vamos lutar por ele — disse a jogadora.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Mais do que buscar o bicampeonato, a competição também representa uma chance de intercâmbio esportivo, com partidas contra equipes de outros países.

— É muito bom jogar contra times do exterior, é algo positivo competir com equipes de alto nível. O grupo está tranquilo e com muita vontade, queremos sair campeãs — completou Kika.

continua após a publicidade

➡️ Guia Ladies Cup 2025: onde assistir ao vivo, times, datas e horários

Com Grêmio e Palmeiras, Ladies Cup inicia nesta quinta

Com Palmeiras e Grêmio, a Brasil Ladies Cup 2025 chega à sua 4ª edição reunindo grandes clubes do futebol feminino nacional e internacional.

O torneio será transmitido ao vivo e com imagens pela Record News, RedeTV!, Canal GOAT e N Sports, com partidas entre os dias 16 e 19 de outubro, no Estádio Canindé, em São Paulo (SP).

Veja datas e horários das partidas:

Quinta-feira, 16 de outubro

  1. 18h30 – Grêmio x Peñarol
  2. 21h40 – Palmeiras x Gimnasia

Domingo, 19 de outubro

  • 15h – Disputa de 3º lugar (equipes a confirmar)
  • 18h30 – Final (equipes a confirmar)

➡️ Corinthians supera Ferroviária e se classifica à final da Libertadores Feminina

Grêmio e Flamengo empataram pelo Brasileirão feminino. (Foto: Staff Images/ CBF)
Grêmio e Flamengo pelo Brasileirão feminino 2025. (Foto: Staff Images/ CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias