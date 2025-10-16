Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (16/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (16)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (16), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, da Champions League Feminina e entre outros jogos mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 16 de outubro de 2025)
Brasileirão
Grêmio x São Paulo – 19h – Sportv e Premiere
Vitória x Bahia – 21h30 – Sportv e Premiere
Fluminense x Juventude – 21h30 – Prime Video
Campeonato Finlandês
Ilves x KuPS – 12h – Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Champions League Feminina
Atlético de Madrid (F) x Manchester United (F) – 13h45 – ESPN 4 e Disney+
PSG (F) x Real Madrid (F) – 16h – ESPN e Disney+
Benfica (F) x Arsenal (F) – 16h – Disney+
Bayern (F) x Juventus (F) – 16h – Disney+
Campeonato Inglês (Terceira Divisão)
Huddersfield x Bolton – 16h – Disney+
Brasil Ladies Cup (semifinal)
Grêmio (F) x Peñarol (F) – 18h30 – Record News e Canal GOAT
Palmeiras (F) x Gimnasia (F) – 21h40 – Record News e Canal GOAT
Copa do Uruguai (semifinal)
Racing x Plaza Colonia – 21h – Disney+
Concacaf Champions Cup Feminina
Vancouver Rise (F) x Alianza (F) – 23h – Disney+
