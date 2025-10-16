menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (16/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (16)

16/10/2025
Dia 16/10/2025
06:00
São Paulo - Grêmio
imagem cameraAndre Silva jogador do Sao Paulo durante partida contra o Gremio no estadio Morumbi pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (16), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, da Champions League Feminina e entre outros jogos mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 16 de outubro de 2025)

Brasileirão

Grêmio x São Paulo – 19h – Sportv e Premiere
Vitória x Bahia – 21h30 – Sportv e Premiere
Fluminense x Juventude – 21h30 – Prime Video

Jogos de hoje: Fluminense e Juventude se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Campeonato Finlandês

Ilves x KuPS – 12h – Canal GOAT, TV Green e OneFootball

Champions League Feminina

Atlético de Madrid (F) x Manchester United (F) – 13h45 – ESPN 4 e Disney+
PSG (F) x Real Madrid (F) – 16h – ESPN e Disney+
Benfica (F) x Arsenal (F) – 16h – Disney+
Bayern (F) x Juventus (F) – 16h – Disney+

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

Huddersfield x Bolton – 16h – Disney+

Brasil Ladies Cup (semifinal)

Grêmio (F) x Peñarol (F) – 18h30 – Record News e Canal GOAT
Palmeiras (F) x Gimnasia (F) – 21h40 – Record News e Canal GOAT

Copa do Uruguai (semifinal)

Racing x Plaza Colonia – 21h – Disney+

Concacaf Champions Cup Feminina

Vancouver Rise (F) x Alianza (F) – 23h – Disney+

