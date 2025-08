O Grêmio reforçou o ataque para o segundo semestre com Kim Campos, centroavante que defendeu o Real Brasília no Brasileirão Feminino. Ela estará à disposição do treinador Cyro Leães para o jogo desta quarta-feira (6), diante do Bahia, às 15h (horário de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina.

A atacante tem passagens por Cruzeiro, Athletico-PR e América-MG. Ela chega para disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho e disse estar motivada para o novo desafio.

— Minhas expectativas são as melhores possíveis. Estou feliz por fazer parte do Grêmio, um clube com tanta história e tradição. Quero contribuir dentro e fora de campo, com entrega e vontade de vencer. Vestir essa camisa é um novo e importante ciclo na minha carreira — afirma Kim.

No Brasileirão, a atacante marcou três gols em 13 jogos. Regularizada no BID, Kim já pode atuar pelo Tricolor, e aguarda a estreia.

— Estou ansiosa para jogar com essa camisa tão pesada. Trabalho forte todos os dias para estar pronta quando a oportunidade chegar. Minha meta é ajudar o time a alcançar grandes resultados e vou deixar tudo em campo sempre — completa.

O Grêmio encara o Bahia nesta quarta-feira (6), pela terceira rodada da Copa do Brasil. No Gaúcho, estreia no dia 10, contra o Brasil de Farroupilha.

