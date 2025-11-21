Fluminense vai em busca o título inédito no Carioca Feminino

A noite desta sexta-feira (21) pode ser histórica para o futebol feminino do Fluminense, que vai em busca do título inédito do Campeonato Carioca. Às 21h, no Luso Brasileiro, mede forças com o Flamengo no jogo de volta da decisão.

Na quarta final disputada contra o Rubro-negro, o Tricolor mira também a quebra do tabu de nunca ter vencido o rival em finais. A primeira foi em 2019, depois em 2021 e então em 2024.

Apesar do retrospecto negativo no clássico, o confronto em campo tem ficado cada vez mais equilibrado. Retrato disso foi o jogo de ida, que terminou empatado e sem gols, mas com boa atuação do Fluminense, que ficou mais perto da vitória.

Flamengo e Fluminense em campo pelo jogo de ida da final do Carioca Feminino (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

A superioridade em números do Flamengo foi construída em cima do tempo de projeto. Enquanto o Flu passou a ter futebol feminino só a partir de 2019, o Fla já tinha desde 2015 em parceria com a Marinha. Desse modo, quando os demais entraram no cenário, o clube da Gávea já tinha uma equipe consolidada e campeã Brasileira em 2016.

Com o passar das temporadas, o futebol feminino tricolor evoluiu e foi equilibrando cada vez mais os duelos. Em 2025, chega à final em bom momento, após mais uma temporada sólida na A1 e campanha segura no Carioca.

Se vencer, será o quarto título do departamento. Na base, conquistou o Brasileiro Sub-18 de 2020, o Carioca Sub-17 de 2021 e a Copinha de 2024.

Datas, horários e onde assistir

FINAL, VOLTA - CARIOCA FEMININO

FLAMENGO X FLUMINENSE

🏆 Placar do jogo de ida: Fluminense 0 x 0 Flamengo

➡️ Data e horário: Sexta-feira, 21 de novembro, às 21h

🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro

🚩 Arbitragem: Sâmia Alves, Naiara Mendes Tavares, Ana Vitória Ferreira

🏁 VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia

📺 Onde assistir: Sportv