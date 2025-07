A atacante do Corinthians Jhonson, de 19 anos, estreou na Copa América nos minutos finais da vitória do Brasil diante do Paraguai, por 4 a 1, na última terça-feira (22). Em entrevista coletiva, ela falou sobre o momento na Seleção e curiosidades sobre vida e carreira.

O apelido Jhonson veio da época do Toledo, quando o técnico Jaime Lira, à época no comando do clube paranaense, renomeou Ingrid com um nome gringo.

— Está sendo uma temporada muito boa para mim. Estar com as meninas, que já vêm das Olimpíadas, está sendo um aprendizado. Eu estou muito feliz — disse a craque.

Apesar dos poucos minutos em campo, a jogadora recebeu cartão amarelo e criticou a arbitragem durante entrevista.

— Fiquei um pouco nervosa com a estreia. Não me soltei muito inicialmente, mas depois fui me soltando. A arbitragem não ajudou muito, todos viram, mas fiquei feliz em ter entrado e ajudado — opinou ela.

Perguntada sobre a reta final do Brasileirão Feminino, Jhonson ressaltou o foco na Copa América.

— Para ser sincera, por enquanto eu não estou pensando em mata-mata com o Corinthians. Estou mais focada aqui, para nós irmos à final, que com certeza iremos, se Deus quiser. E assim erguer minha primeira taça como profissional do Brasil. Mas quando for para São Paulo começo a pensar no Corinthians — declarou a atacante.

Trajetória de Jhonson: Toledo, Corinthians e Seleção

Conhecida como Jhonson no meio do futebol, Ingrid Aparecida Borges de Morais nasceu em 10 de setembro de 2005, em Londrina, no Paraná.

Ela iniciou nas categorias de base do Toledo (PR) e teve passagem pelo Coritiba, mas retornou ao clube de origem. Destaque do clube paranaense, foi emprestada ao Corinthians, em 2022.

Jhonson foi considerada uma das maiores joias do Timão, que não demorou para adquirí-la de forma definitiva. O Toledo ficou com parte dos direitos da atleta para vendas futuras.

A atacante foi campeã do Sul-Americano Feminino Sub-17 com a Seleção Brasileira, em 2022, e acumulou convocações para as seleções de base. Em 2024, enquanto estava no sub-20 do Brasil, foi diagnosticada com lesão radial no menisco lateral do joelho esquerdo e ficou meses afastada dos gramados.

Nesta temporada, é uma das principais peças ofensivas de Lucas Piccinato. Aos poucos, recuperou o ritmo de jogo e assumiu a posição no ataque Brabas, e hoje briga pela artilharia do Brasileirão Feminino, com oito gols.

Em junho, com gol da estreante Jhonson, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1 o amistoso realizado no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).