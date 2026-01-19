Cássia Moura iniciou a preparação do Bahia para a temporada com objetivos bem definidos e discurso alinhado ao momento de crescimento do clube. Destaque ofensivo do Tricolor em 2025 com sete gols, a atacante projeta um ano de consolidação individual e avanço coletivo nas principais competições do calendário.

No plano pessoal, Cássia reforça a responsabilidade de seguir sendo decisiva. A jogadora vê a regularidade como ponto-chave para manter o nível apresentado na última temporada e contribuir diretamente para o desempenho da equipe.

— Espero ainda estar na artilharia do Bahia e continuar sendo uma das maiores artilheiras do Brasileiro. Quero seguir ajudando minha equipe da melhor forma possível — afirma ela.

Já ao falar do Bahia, o tom é de ambição com os pés no chão. A atacante aponta metas claras para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, além da manutenção da força no cenário estadual.

— Se manter entre os oito melhores do Brasileiro, buscar uma posição melhor do que a do ano anterior, tentar chegar às semifinais, ser finalista da Copa do Brasil e manter a hegemonia no Baiano — projeta Cássia.

Ela também destacou o impacto do trabalho desenvolvido na pré-temporada e a evolução perceptível do elenco sob comando da comissão técnica. Segundo ela, a preparação tem sido determinante para elevar o nível competitivo do grupo antes do início dos compromissos oficiais.

— O trabalho já mostra uma evolução muito grande. Acredito que vamos chegar bem preparadas para os desafios — avalia a atacante.

