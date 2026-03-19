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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Cartola Feminino inicia na primeira fase do Brasileirão

Fantasy game passa a valer desde a fase inicial e tenta embalar com o crescimento da competição

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 19/03/2026
14:17
Cartola Feminino Petrobras 2026.
imagem cameraCartola Feminino Petrobras 2026.
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O Cartola Feminino retorna já na primeira fase do Brasileirão, diferente da edição passada, quando entrou apenas no mata-mata. A mudança acompanha o início da competição, que tem o Palmeiras na liderança, seguido por Cruzeiro e Santos, e tenta aproveitar o momento de maior visibilidade da modalidade.

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A dinâmica segue parecida com a já conhecida versão masculina. Cada usuário recebe cartoletas para montar o elenco, escolhendo 11 jogadoras e uma técnica por rodada, com pontuação baseada no desempenho real em campo. Entre os nomes disponíveis estão peças importantes da temporada, como Byanca Brasil, do Cruzeiro, Gabi Zanotti, do Corinthians, e Bia Zaneratto, do Palmeiras.

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Depois de uma estreia que registrou mais de 200 mil times criados, o game mantém a estrutura básica e adiciona um bônus inicial de cartoletas para facilitar a montagem dos elencos. Recursos como capitã, banco e reserva de luxo continuam, sem mudanças relevantes nos scouts.

O mercado abre antes da quarta rodada e fecha pouco antes do início dos jogos, seguindo o padrão tradicional. Também permanece a aposta nas ligas, com variedade maior na versão feminina, permitindo diferentes formatos de disputa entre usuários.

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Principais informações:

  1. Início: a partir da 4ª rodada do Brasileirão Feminino 2026
  2. Mercado: abre na terça (17) e fecha na sexta (20), às 20h59
  3. Time: escale 11 jogadoras + 1 técnica por rodada
  4. Moeda: cartoletas (C$) para comprar e vender atletas
  5. Bônus: +C$ 20 iniciais (total de C$ 120 para começar)
  6. Pontuação: baseada no desempenho real das jogadoras
  7. Recursos: capitã, banco de reservas e reserva de luxo mantidos
  8. Ligas: até 5 clássicas, 5 mata-mata e 4 de pontos corridos
  9. Plataforma: disponível apenas no app do Cartola

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