Cartola Feminino inicia na primeira fase do Brasileirão

O Cartola Feminino retorna já na primeira fase do Brasileirão, diferente da edição passada, quando entrou apenas no mata-mata. A mudança acompanha o início da competição, que tem o Palmeiras na liderança, seguido por Cruzeiro e Santos, e tenta aproveitar o momento de maior visibilidade da modalidade.

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A dinâmica segue parecida com a já conhecida versão masculina. Cada usuário recebe cartoletas para montar o elenco, escolhendo 11 jogadoras e uma técnica por rodada, com pontuação baseada no desempenho real em campo. Entre os nomes disponíveis estão peças importantes da temporada, como Byanca Brasil, do Cruzeiro, Gabi Zanotti, do Corinthians, e Bia Zaneratto, do Palmeiras.

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Depois de uma estreia que registrou mais de 200 mil times criados, o game mantém a estrutura básica e adiciona um bônus inicial de cartoletas para facilitar a montagem dos elencos. Recursos como capitã, banco e reserva de luxo continuam, sem mudanças relevantes nos scouts.

O mercado abre antes da quarta rodada e fecha pouco antes do início dos jogos, seguindo o padrão tradicional. Também permanece a aposta nas ligas, com variedade maior na versão feminina, permitindo diferentes formatos de disputa entre usuários.

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