Artilheira da Ferroviária fala sobre expectativa na Libertadores: ‘Vamos para cima’
Vendito é destaque das Guerreiras Grenás na temporada
Apesar de jovem, Natalia Vendito, 20 anos, já se destaca como protagonista na Ferroviária: são nove gols em 28 partidas e o posto de artilheira do time até o momento. Agora, ela se prepara para disputar sua segunda Libertadores, desta vez como referência da equipe.
— As expectativas são muito boas! A gente vem em uma crescente como grupo, fizemos bons jogos nas últimas semanas, tanto de forma coletiva como individualmente. Também foram boas partidas que agregaram na confiança para a Libertadores. Vamos para cima — afirma Vendito.
No último jogo antes do embarque para a Argentina, a Ferroviária bateu o Santos por 2 a 1, pelo Paulistão, com participação decisiva da camisa 9, que marcou um gol e deu uma assistência.
Ferroviária na Libertadores Feminina
Bicampeã continental (2015 e 2020), a Locomotiva chega embalada pela boa campanha na Copa do Brasil Feminina, após garantir vaga na semifinal, e quer voltar a figurar entre as grandes forças do continente.
As Guerreiras Grenás enfrentam o ADIFFEM, da Venezuela, nesta quinta-feira (2), às 20h, no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em partida válida pela primeira rodada do Grupo B, que também conta com Boca Juniors (ARG) e Alianza Lima (PER).
Após o confronto desta quinta-feira, a equipe volta a campo no domingo (5), contra o Alianza Lima, e encerra a fase de grupos na quarta-feira (8), diante do Boca Juniors. Vale lembrar que a Ferroviária já conquistou dois títulos da Libertadores e segue em busca do terceiro.
Onde assistir – Adiffem x Ferroviária
- 📅 Data: quinta-feira, 2 de outubro
- ⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Francisco Urbano, em Morón (ARG)
- 📺 Transmissão: XSports, Canal GOAT, CazéTV, NSports e SporTV
