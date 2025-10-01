menu hamburguer
Futebol Feminino

Adiffem x Ferroviária feminino: onde assistir e escalações

Guerreiras Grenás estreiam nesta quinta-feira (2)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/10/2025
21:37
ADIFFEM x Ferroviária, pela Libertadores Feminina.
ADIFFEM x Ferroviária, pela Libertadores Feminina.
A Ferroviária estreia na Libertadores Feminina 2025 nesta quinta-feira (2), às 20h, contra o Adiffem (VEN), no Estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina. O jogo terá transmissão da XSports, Canal GOAT, CazéTV, NSports e SporTV.

O jogo fecha a primeira rodada do Grupo B, que ainda conta com Boca Juniors (ARG) e Alianza Lima (PER), que se enfrentam mais cedo, às 16h. Após as três rodadas da fase de grupos, apenas as duas melhores equipes garantem vaga nas quartas de final.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ficha do jogo

Adiffem
ADI
Escudo_Associação_Ferroviária_de_Esportes
FER
1ª RODADA
Libertadores Feminina
Data e Hora
Quinta-feira (2), às 20h
Local
Estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina
Árbitro
Danna Victoriano (COL)
Assistentes
Jenny Torres (COL)
Var
Maria Vitória Daza (COL)
Onde assistir

Bicampeã continental (2015 e 2020), a Locomotiva chega embalada pela boa campanha na Copa do Brasil Feminina, após garantir vaga na semifinal, e quer voltar a figurar entre as grandes forças do continente.

Adversário da Ferroviária na estreia, o Adiffem chega à Libertadores após campanha sólida no Campeonato Venezuelano Feminino 2025. Em 28 partidas, a equipe somou 17 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas, com 61 gols marcados e 17 sofridos, saldo positivo de 44.

➡️ Agenda do futebol feminino em outubro: veja principais competições do mês

Internacional e Ferroviária se enfrentam na Copa do Brasil Feminina
Jogadoras da Ferroviária comemoram gol sobre Internacional no Brasileirão Feminino (Foto: Rafael Zocco/AFE)

Onde assistir – Adiffem x Ferroviária

  • 📅 Data: quinta-feira, 2 de outubro
  • ⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Francisco Urbano, em Morón (ARG)
  • 📺 Transmissão: XSports, Canal GOAT, CazéTV, NSports e SporTV

⚽ ESCALAÇÕES

ADIFFEM: Pulgar, Solórzano, Payares, Salina, Da Silva, Sandoval, Rodríguez, Rivas, Chirinos, María Reyes e Flórez.

FERROVIÁRIA: Luciana, Kati, Andressa (C), Camila, Fátima Dutra, Nicoly, Duda, Raquel, Sissi, Vendito, Julia Beatriz.

