Adiffem x Ferroviária feminino: onde assistir e escalações

A Ferroviária estreia na Libertadores Feminina 2025 nesta quinta-feira (2), às 20h, contra o Adiffem (VEN), no Estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina. O jogo terá transmissão da XSports, Canal GOAT, CazéTV, NSports e SporTV.

O jogo fecha a primeira rodada do Grupo B, que ainda conta com Boca Juniors (ARG) e Alianza Lima (PER), que se enfrentam mais cedo, às 16h. Após as três rodadas da fase de grupos, apenas as duas melhores equipes garantem vaga nas quartas de final.

Ficha do jogo ADI FER 1ª RODADA Libertadores Feminina Data e Hora Quinta-feira (2), às 20h Local Estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina Árbitro Danna Victoriano (COL) Assistentes Jenny Torres (COL) Var Maria Vitória Daza (COL) Onde assistir

Bicampeã continental (2015 e 2020), a Locomotiva chega embalada pela boa campanha na Copa do Brasil Feminina, após garantir vaga na semifinal, e quer voltar a figurar entre as grandes forças do continente.

Adversário da Ferroviária na estreia, o Adiffem chega à Libertadores após campanha sólida no Campeonato Venezuelano Feminino 2025. Em 28 partidas, a equipe somou 17 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas, com 61 gols marcados e 17 sofridos, saldo positivo de 44.

Jogadoras da Ferroviária comemoram gol sobre Internacional no Brasileirão Feminino (Foto: Rafael Zocco/AFE)

Onde assistir – Adiffem x Ferroviária

📅 Data: quinta-feira, 2 de outubro

⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Francisco Urbano, em Morón (ARG)

📺 Transmissão: XSports, Canal GOAT, CazéTV, NSports e SporTV

⚽ ESCALAÇÕES

ADIFFEM: Pulgar, Solórzano, Payares, Salina, Da Silva, Sandoval, Rodríguez, Rivas, Chirinos, María Reyes e Flórez.

FERROVIÁRIA: Luciana, Kati, Andressa (C), Camila, Fátima Dutra, Nicoly, Duda, Raquel, Sissi, Vendito, Julia Beatriz.