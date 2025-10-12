Gurias Coloradas pegarão Juventude na semifinal do Gauchão

A primeira fase do Gauchão Feminino terminou neste sábado (11), e o time do Internacional terminou em segundo. Agora, as Gurias Coloradas pegarão o Juventude na semifinal da competição. Na última rodada da etapa classificatória, sábado (11), em Porto Alegre, o Alvirrubro venceu por 3 a 0 o Brasil de Farroupilha, em jogo disputado no Sesc Protásio Alves.

As datas e horários das semifinais ainda não foram confirmados pela FGF, mas a expectativa é que a ida ocorra nos dias 25 ou 26 de outubro.

A vitória sobre o Brasil

As Gurias Coloradas fizeram o favoritismo prevalecer, vencendo o Brasil-Far e encerrando a primeira fase do Gauchão Feminino na vice-liderança. O triunfo por 3 a 0, não foi o suficiente para ultrapassar o Grêmio, que ficou com a primeira posição nos critérios de desempate.

Os gols do Inter foram marcados por Iasmin, aos 47 do primeiro tempo, Belén Aquino, aos 13, e Rafa Mineira, aos 22 da etapa final. Com o resultado, as Gurias terminaram a fase com 19 pontos, seis vitórias, um empate e uma derrota, mesma campanha que o Grêmio. A diferença ficou nos gols, o rival marcou 39 e levou três, enquanto as coloradas ficaram com 33 e 6, respectivamente.

Como serão as semifinais

Agora, o Inter se prepara para enfrentar o Juventude, que perdeu por 1 a 0 para o Tricolor, nas semifinais. A equipe de Caxias do Sul ficou na terceira colocação na fase classificatória, com 12 pontos, três vitórias, três empates e duas derrotas. Com isso, o primeiro jogo será em Caxias do Sul, e a decisão terá mando de campo do Inter.

O outro mata-mata será entre Grêmio e Brasil de Farroupilha, que terminou em quarto, com sete pontos, duas vitórias, um empate e sete derrotas. A ida será na Serra Gaúcha e a volta terá mando tricolor.

