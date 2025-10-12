menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Gurias Coloradas pegarão Juventude na semifinal do Gauchão

Agora, o time feminino do Internacional venceu o Brasil-Far na última rodada

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 12/10/2025
13:18
Gurias Coloradas comemoram gol sobre o Brasil-Far
imagem cameraGurias Coloradas comemoram gol (Foto: Lara Vantzen/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A primeira fase do Gauchão Feminino terminou neste sábado (11), e o time do Internacional terminou em segundo. Agora, as Gurias Coloradas pegarão o Juventude na semifinal da competição. Na última rodada da etapa classificatória, sábado (11), em Porto Alegre, o Alvirrubro venceu por 3 a 0 o Brasil de Farroupilha, em jogo disputado no Sesc Protásio Alves.  

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

As datas e horários das semifinais ainda não foram confirmados pela FGF, mas a expectativa é que a ida ocorra nos dias 25 ou 26 de outubro.

A vitória sobre o Brasil

As Gurias Coloradas fizeram o favoritismo prevalecer, vencendo o Brasil-Far e encerrando a primeira fase do Gauchão Feminino na vice-liderança. O triunfo por 3 a 0, não foi o suficiente para ultrapassar o Grêmio, que ficou com a primeira posição nos critérios de desempate.

Os gols do Inter foram marcados por Iasmin, aos 47 do primeiro tempo, Belén Aquino, aos 13, e Rafa Mineira, aos 22 da etapa final. Com o resultado, as Gurias terminaram a fase com 19 pontos, seis vitórias, um empate e uma derrota, mesma campanha que o Grêmio. A diferença ficou nos gols, o rival marcou 39 e levou três, enquanto as coloradas ficaram com 33 e 6, respectivamente.

continua após a publicidade

Como serão as semifinais

Agora, o Inter se prepara para enfrentar o Juventude, que perdeu por 1 a 0 para o Tricolor, nas semifinais. A equipe de Caxias do Sul ficou na terceira colocação na fase classificatória, com 12 pontos, três vitórias, três empates e duas derrotas. Com isso, o primeiro jogo será em Caxias do Sul, e a decisão terá mando de campo do Inter.

O outro mata-mata será entre Grêmio e Brasil de Farroupilha, que terminou em quarto, com sete pontos, duas vitórias, um empate e sete derrotas. A ida será na Serra Gaúcha e a volta terá mando tricolor.

continua após a publicidade
Gurias Coloradas - time feminino do Internacional
Gurias Coloradas antes da vitória sobre o Brasil-Far (Foto: Lara Vantzen/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias