Basílio, do Botafogo, revela motivação especial e ‘seriedade total’ no Carioca Feminino

A meio-campista Duda Basílio foi um dos destaques do Botafogo na estreia do Carioca Feminino, no último fim de semana. As Gloriosas venceram o Resende por 17 a 0, com direito a dois gols e grande atuação da jogadora.

O resultado deixou o Alvinegro na segunda colocação, atrás apenas do Flamengo, com um gol a menos. O próximo jogo do clube será no sábado (27), às 10h30, contra o Heips, no campo anexo do Nilton Santos.

Basílio destaca respeito em goleada no Carioca

Durante a Taça Guanabara, é comum que hajam goleadas dos times maiores sobre os demais. Embora possa passar uma impressão ruim, Duda Basílio reforçou que o fato que seguirem atuando em alta intensidade sinaliza respeito ao time adversário.

— Ficamos muito felizes por termos vencido tão bem. Isso mostra que o trabalho que temos realizado é de ótima qualidade. Quanto ao placar, é logicamente incomum, mas faço questão de lembrar o respeito que tivemos pelas nossas rivais durante todo o jogo" declarou — disse a cria da base.

Além da busca pelo tíulo carioca, a meia revelou outro fator que motiva o time nesta temporada: o acesso para a primeira divisão do Brasileirão Feminino. As Gloriosas foram vice-campeãs da A2 e conquistaram a vaga para retornar à A1 em 2026.

— Nós tínhamos consciência do quão importante era o acesso para o clube. Fizemos um grande campeonato e no final alcançamos o nosso principal objetivo. A satisfação de termos subido é enorme e segue nos motivando, mas a seriedade é total.

