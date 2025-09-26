Basílio, do Botafogo, revela motivação especial e ‘seriedade total’ no Carioca Feminino
Duda Basílio marcou dois gols na goleada por 17 a 0
A meio-campista Duda Basílio foi um dos destaques do Botafogo na estreia do Carioca Feminino, no último fim de semana. As Gloriosas venceram o Resende por 17 a 0, com direito a dois gols e grande atuação da jogadora.
O resultado deixou o Alvinegro na segunda colocação, atrás apenas do Flamengo, com um gol a menos. O próximo jogo do clube será no sábado (27), às 10h30, contra o Heips, no campo anexo do Nilton Santos.
➡️ Carioca Feminino 2025: primeira rodada é marcada por goleadas de até 18 a 0
Basílio destaca respeito em goleada no Carioca
Durante a Taça Guanabara, é comum que hajam goleadas dos times maiores sobre os demais. Embora possa passar uma impressão ruim, Duda Basílio reforçou que o fato que seguirem atuando em alta intensidade sinaliza respeito ao time adversário.
— Ficamos muito felizes por termos vencido tão bem. Isso mostra que o trabalho que temos realizado é de ótima qualidade. Quanto ao placar, é logicamente incomum, mas faço questão de lembrar o respeito que tivemos pelas nossas rivais durante todo o jogo" declarou — disse a cria da base.
Além da busca pelo tíulo carioca, a meia revelou outro fator que motiva o time nesta temporada: o acesso para a primeira divisão do Brasileirão Feminino. As Gloriosas foram vice-campeãs da A2 e conquistaram a vaga para retornar à A1 em 2026.
— Nós tínhamos consciência do quão importante era o acesso para o clube. Fizemos um grande campeonato e no final alcançamos o nosso principal objetivo. A satisfação de termos subido é enorme e segue nos motivando, mas a seriedade é total.
