Arthur Elias vira mentor de técnica da seleção sub-23 do México em programa da FIFA
Vanessa Martínez acompanha a Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro
O técnico da Seleção Brasileira feminina, Arthur Elias, foi escolhido pela FIFA para integrar o Programa de Mentoria para Treinadoras, da FIFA, uma das ações do Programa de Desenvolvimento do Futebol Feminino. Ao longo dos próximos 18 meses, Arthur será o mentor de Vanessa Martínez, comandante da Seleção Feminina Sub-23 do México.
Martínez está no Brasil durante a preparação da Seleção para os amistosos contra Noruega e Portugal, aproveitando a convivência diária com a comissão. A treinadora não escondeu a empolgação com a oportunidade.
— Estou muito feliz. É a primeira vez que nos encontramos pessoalmente e estarei com a equipe durante toda esta Data Fifa. Sou grata à FIFA por criar esse programa e permitir que aprendamos com o mundo real. É uma experiência que nunca vou esquecer. Espero também contribuir com o Arthur e trocar vivências — afirmou Vanessa.
Conheço o programa de treinadores que Arthur Elias participa
A proposta da iniciativa é conectar treinadores, estimular o desenvolvimento e fortalecer a comunidade técnica do futebol feminino, promovendo ambientes criativos e inovadores.
Arthur Elias celebrou o convite e destacou que a troca profissional é um valor que sempre leva para o seu trabalho.
— A troca de conhecimento é algo que busco sempre. Todos crescem. A mentoria da FIFA é muito organizada e oferece momentos como este, de estar junto em uma convocação. A Vanessa é experiente nas categorias de base, foi jogadora e vem se preparando para o alto nível — disse o treinador.
A FIFA oferece uma série de apoios às federações participantes do programa, incluindo o acompanhamento contínuo de um especialista da entidade, suporte on-line para criar ou aperfeiçoar projetos de mentoria já existentes e um marco estruturado para que cada federação adapte o programa às suas necessidades específicas. Além disso, as participantes têm acesso ao guia oficial do Programa de Mentores para Treinadoras e podem receber até 50 mil dólares em financiamento para viabilizar a implementação das ações previstas.
