Contra a Inglaterra, Arthur Elias tenta manter bom aproveitamento em amistosos

Brasil entra em campo neste sábado (25)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/10/2025
09:47
Arthur Elias comanda treinos da Seleção feminina na França. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
imagem cameraArthur Elias comanda treinos da Seleção feminina. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
A Seleção Brasileira feminina volta a campo neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), para encarar a Inglaterra em amistoso internacional no Etihad Stadium, em Manchester. O duelo será mais um teste para a equipe treinada por Arthur Elias, que busca manter o alto desempenho diante de grandes adversários.

Desde que assumiu o comando da Seleção, Arthur Elias soma 14 amistosos, com nove vitórias, um empate e quatro derrotas, o que representa 68% de aproveitamento.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Nesse período, o Brasil balançou as redes 30 vezes (média de 2,1 gols por jogo) e sofreu 17 (1,2 por partida). Entre os adversários, destaque para os confrontos diante de Japão (três vitórias e uma derrota), Canadá (uma vitória e uma derrota) e Estados Unidos, com uma vitória e uma derrota. O Brasil ainda venceu França, Austrália, Colômbia, Jamaica e Nicarágua. Os números são da plataforma SofaScore.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Brasil mostra força em amistosos

Em 2025, o retrospecto segue positivo: foram cinco amistosos, com três vitórias e duas derrotas, totalizando 60% de aproveitamento. A equipe marcou nove gols e sofreu oito, mantendo média ofensiva semelhante à da passagem geral.

O confronto diante das atuais campeãs europeias representa mais um desafio de peso no processo de preparação da Seleção. Ainda nesta data-Fifa, o Brasil encara a Itália, na terça-feira (28), às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

➡️ Evento em São Paulo reúne torcedores para acompanhar Brasil x Inglaterra

Seleção brasileira feminina no jogo com a Colômbia pela Copa América (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
