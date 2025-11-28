O Santos enfrenta o Bragantino no próximo domingo (30), às 15h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela final da Copa Paulista. A camisa 9 Carol Baiana falou sobre a decisão.

Carol soma 11 gols no ano, cinco deles marcados nos últimos três jogos, contra Bragantino, São José e Taubaté. Ela falou sobre o momento pelas Sereias da Vila.

— Sempre fico feliz em marcar gols com o manto sagrado. Foi um ano de reconstrução e que nos doamos muito em prol dos objetivos coletivos. Acredito que atingimos nosso principal objetivo no ano que foi retornar a elite do futebol brasileiro e agora temos a oportunidade de fechá-lo com mais um título — diz ela.

Final entre Santos e Bragantino reedita final de 2024

As Sereias tentam fechar o ano com mais um título, após ficar na sexta colocação e não avançar à semifinal do Paulistão Feminino. O Bragantino, por sua vez, ficou na quinta colocação.

— O Campeonato Paulista é o estadual mais difícil do Brasil. Então é normal que as partidas sejam mais disputadas e tenham um nível de competitividade bem maior que a Copa Paulista. Se compararmos o paulista com qualquer outro estadual, fica notória a diferença de disputa — analisa Carol.

Será a reedição da final da Copa Paulista de 2024, quando o Peixe ficou com o título.

— Confronto duríssimo digno de uma final de campeonato. A postura será sempre de lutar até o final. Temos nos preparado bastante para oferecer um ótimo espetáculo aos nossos torcedores e trazer mais um título para casa — completa a jogadora.

