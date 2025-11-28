Brasil enfrenta a Noruega em amistoso feminino; veja onde assistir e escalações
Jogo será na Espanha
O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), diante da Noruega, em amistoso internacional feminino realizado no Estádio Municipal de La Linea, na Espanha. O jogo conta com transmissão do Sportv.
Como chegam as equipes
A Seleção feminina terá novidades para a partida, com a meia-atacante Gabi Zanotti jogando como camisa 10. A equipe passou a semana realizando treinamentos físicos e táticos focadas para duelos contra Noruega e Portugal, na última Data Fifa do ano.
O time de Arthur Elias vem de duas vitorias importantes e confiança crescente. A equipe venceu a Inglaterra por 2 a 1 e a Itália por 1 a 0 no último ciclo. Em julho, o Brasil venceu a Colômbia e foi campeão da Copa América Feminina,
A Noruega, treinada por Gemma Grainger, também vem de boas atuações recentes, com vitória por 2 a 0 diante do Japão. Na última Eurocopa Feminina, as norueguesas caíram para a Itália nas quartas de final, com as italianas levando a melhor por 2 a 1.
BRASIL X NORUEGA (FEMININO)
- Amistoso internacional
- Data: 28 de novembro
- Horário: 15h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Municipal de La Linea
- Onde assistir: Sportv (canal fechado)
Retrospecto
O Brasil soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas no histórico diante da Noruega, com 18 gols marcados e dez sofridos. O último encontro entre as seleções aconteceu em 7 de outubro de 2022, em Oslo, no território norueguês.
Prováveis escalações de Brasil e Noruega
NORUEGA: Fiskerstrand; Lund, Engen, Harviken, Bjelde, Kielland, Naalsund, Gaupset, Maanum, Hegerberg e Saevik.
BRASIL: Lorena; Isabela, Tarciane, Mariza, Isa Haas, Yasmin, Angelina, Duda Sampaio e Luany; Dudinha, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto.
