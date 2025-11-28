menu hamburguer
Seleção Brasileira

Brasil enfrenta a Noruega em amistoso feminino; veja onde assistir e escalações

Jogo será na Espanha

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 28/11/2025
04:53
Luany e Dudinha comemoram gol do Brasil. (Foto: Staff Women’s/CBD)
Luany e Dudinha comemoram gol do Brasil. (Foto: Staff Women's/CBD)
O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), diante da Noruega, em amistoso internacional feminino realizado no Estádio Municipal de La Linea, na Espanha. O jogo conta com transmissão do Sportv.

Como chegam as equipes

A Seleção feminina terá novidades para a partida, com a meia-atacante Gabi Zanotti jogando como camisa 10. A equipe passou a semana realizando treinamentos físicos e táticos focadas para duelos contra Noruega e Portugal, na última Data Fifa do ano.

O time de Arthur Elias vem de duas vitorias importantes e confiança crescente. A equipe venceu a Inglaterra por 2 a 1 e a Itália por 1 a 0 no último ciclo. Em julho, o Brasil venceu a Colômbia e foi campeão da Copa América Feminina,

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A Noruega, treinada por Gemma Grainger, também vem de boas atuações recentes, com vitória por 2 a 0 diante do Japão. Na última Eurocopa Feminina, as norueguesas caíram para a Itália nas quartas de final, com as italianas levando a melhor por 2 a 1.

BRASIL X NORUEGA (FEMININO)

  • Amistoso internacional
  • Data: 28 de novembro
  • Horário: 15h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal de La Linea
  • Onde assistir: Sportv (canal fechado)

Retrospecto

O Brasil soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas no histórico diante da Noruega, com 18 gols marcados e dez sofridos. O último encontro entre as seleções aconteceu em 7 de outubro de 2022, em Oslo, no território norueguês.

Categorias de base da Seleção feminina mostram que o futuro é promissor

Prováveis escalações de Brasil e Noruega

NORUEGA: Fiskerstrand; Lund, Engen, Harviken, Bjelde, Kielland, Naalsund, Gaupset, Maanum, Hegerberg e Saevik.

BRASIL: Lorena; Isabela, Tarciane, Mariza, Isa Haas, Yasmin, Angelina, Duda Sampaio e Luany; Dudinha, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto.

Seleção Feminina
Seleção Brasileira antes de amistoso contra a Itália (Foto: Livia Villas Boas/CBF)

