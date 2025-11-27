Grêmio anuncia a New Balance como nova fornecedora de material esportivo

A partir de 2026, o Grêmio terá a New Balance como sua fornecedora oficial de material esportivo. O anúncio da parceria foi feito nesta quinta-feira (27), na sede do clube em Porto Alegre, durante encontro entre Alberto Guerra, presidente gremista, e Vilson Hermes, presidente do Grupo Dass, responsável pela administração da marca no Brasil.

O contrato é válido a partir de 2026, tendo duração de cinco anos, e englobará a produção de uniformes para as equipes masculina e feminina, além de todas as categorias de base do clube gaúcho.

A primeira linha de uniformes criada pela New Balance para o Tricolor ainda não teve sua data de lançamento divulgada. A expectativa é que a nova camisa seja apresentada em breve e já esteja disponível para estrear em partidas oficiais do clube.

— Estamos muito empolgados com esta nova parceria e ansiosos para ver o novo uniforme em campo. New Balance e Grêmio são duas instituições com muito em comum. Ambas possuem mais de 100 anos de tradição, com uma história rica no cenário mundial, e, ao mesmo tempo, com raízes estabelecidas em seus locais de origem — disse Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

Acordo foi assinado nesta quinta-feira (27) (Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA)

Segundo o presidente Alberto Guerra, a chegada da New Balance ao Grêmio representa uma mudança significativa para o clube. Ele reforça que a troca de fornecedor não envolve apenas os uniformes de todas as categorias, mas também um dos principais símbolos do Tricolor, a camisa, reforçando a identidade do clube e atendendo às expectativas da torcida.

— A troca de fornecedor de material esportivo representa uma das mudanças de maior impacto no Clube, pois envolve um dos mais importantes símbolos do Grêmio: sua camisa e seus uniformes. Estamos muito felizes com a nova parceria com a New Balance, que temos certeza será extremamente positiva para todos, além de atender um desejo do nosso torcedor — afirma o presidente do Grêmio, Alberto Guerra.