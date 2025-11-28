Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (28/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (28)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (28), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão e os dos campeonatos Italiano, Espanhol e Alemão, entre outros ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 28 de novembro de 2025)
Brasileirão
Juventude x Bahia – 19h – Premiere
Vasco x Internacional – 19h30 – Prime Video
Santos x Sport – 21h30 – Sportv e Premiere
Campeonato Italiano
Como x Sassuolo – 16h45 – Disney+
Campeonato Francês
Metz x Rennes – 16h45 – CazéTV
Campeonato Espanhol
Getafe x Elche – 17h – Disney+
Campeonato Alemão
Borussia Monchengladbach x RB Leipzig – 16h30 – Xsports, Canal GOAT e OneFootball
Copa do Rei da Arábia Saudita (quartas de final)
Al Kholood x Al Khaleej – 11h50 – Canal GOAT
Al Ahli x Al Qadsiah – 14h30 – Canal GOAT
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Schalke 04 x Paderborn – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Hannover x Karlsruher – 14h30 – OneFootball
Amistoso feminino
Noruega (F) x Brasil (F) – 15h – Sportv
UEFA Nations League feminina
Alemanha (F) x Espanha (F) – 16h30 – ESPN 4 e Disney+
Eliminatórias do Campeonato feminino da Concacaf
Anguila (F) x Suriname (F) – 16h30 – Disney+
Aruba (F) x São Cristóvão e Névis (F) – 21h – Disney+
Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo feminina
Tanga (F) x Samoa Americana (F) – 18h – FIFA+
Taiti (F) x Ilhas Cook (F) – 22h – FIFA+
Liga das Nações feminina da Conmebol
Paraguai (F) x Uruguai (F) – 20h – Xsports
