imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (28/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (28)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
06:00
Rayan Vasco
imagem cameraRayan comemora gol marcado na partida contra o Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
  Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (28), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão e os dos campeonatos Italiano, Espanhol e Alemão, entre outros ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 28 de novembro de 2025)

Brasileirão

Juventude x Bahia – 19h – Premiere
Vasco x Internacional – 19h30 – Prime Video
Santos x Sport – 21h30 – Sportv e Premiere

Jogos de hoje: o Santos enfrenta o Sport em jogo importante nas rodadas finais do Brasileirão (Foto: Donaldo Hadlich/Código19/Gazeta Press)
Campeonato Italiano

Como x Sassuolo – 16h45 – Disney+

Campeonato Francês

Metz x Rennes – 16h45 – CazéTV

Campeonato Espanhol

Getafe x Elche – 17h – Disney+

Campeonato Alemão

Borussia Monchengladbach x RB Leipzig – 16h30 – Xsports, Canal GOAT e OneFootball

Copa do Rei da Arábia Saudita (quartas de final)

Al Kholood x Al Khaleej – 11h50 – Canal GOAT
Al Ahli x Al Qadsiah – 14h30 – Canal GOAT

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Schalke 04 x Paderborn – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Hannover x Karlsruher – 14h30 – OneFootball

Amistoso feminino

Noruega (F) x Brasil (F) – 15h – Sportv

UEFA Nations League feminina

Alemanha (F) x Espanha (F) – 16h30 – ESPN 4 e Disney+

Eliminatórias do Campeonato feminino da Concacaf

Anguila (F) x Suriname (F) – 16h30 – Disney+
Aruba (F) x São Cristóvão e Névis (F) – 21h – Disney+

Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo feminina

Tanga (F) x Samoa Americana (F) – 18h – FIFA+
Taiti (F) x Ilhas Cook (F) – 22h – FIFA+

Liga das Nações feminina da Conmebol

Paraguai (F) x Uruguai (F) – 20h – Xsports

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

