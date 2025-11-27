Santos define Vila Belmiro como sede da decisão diante do RB Bragantino
Sereias da Vila jogam em casa pelo título da Copa Paulista
O Santos decidirá o título da Copa Paulista Feminina contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo (30), às 15h (horário de Brasília), com entrada gratuita.
A gratuidade tem sido uma medida recorrente, inclusive na final da Série A2 deste ano, quando venceu o Botafogo e ficou com a taça.
As Sereias tentam fechar o ano com mais um título, após ficar na sexta colocação e não avançar à semifinal do Paulistão Feminino. O Bragantino, por sua vez, ficou na quinta colocação.
Como foi a classificação do Santos
As Sereias da Vila estão na final da Copa Paulista após vencerem o Taubaté de virada por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (26). Carol Baiana marcou os dois gols do Santos, em partida única disputada na Arena Inamar, em Diadema.
O Taubaté abriu o placar aos 11 minutos, com gol de Lodi. Dois minutos depois, Pardal subiu mais que a zaga após bola levantada na área e cabeceou, mas a bola passou pela linha de fundo.
Aos 20 minutos, as Sereias da Vila empataram. Rafa Andrade levantou a bola na área, e Carol Baiana desviou para balançar a rede adversária.
Aos 27 minutos, Laryh tentou um bonito voleio de dentro da área, exigindo boa defesa da goleira adversária. No minuto 36, Analuyza finalizou após sobra fora da área, mas a bola passou por cima do gol.
