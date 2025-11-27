Liga das Nações Feminina: onde assistir e jogos da rodada

A Liga das Nações Feminina, competição que serve como Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2027, retoma seus jogos nesta sexta-feira (28). A terceira rodada traz duelos importantes: Peru x Chile, Paraguai x Uruguai, Bolívia x Colômbia e Equador x Venezuela. Paraguai e Uruguai e Bolívia e Colômbia terão transmissão da XSports.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A disputa reúne as dez seleções da Conmebol e já se consolidou como o torneio mais relevante do continente neste ciclo. Além de definir as vagas para o próximo Mundial, a competição tem papel central no desenvolvimento do futebol feminino na América do Sul.

— A Liga das Nações é uma competição fundamental no calendário do futebol feminino, cada vez mais competitiva, por preparar para a Copa do Mundo e definir quem estará lá. Ter atletas do Inter representando o Uruguai é motivo de enorme satisfação e mostra a qualidade do trabalho do clube. O Inter tem o compromisso de fortalecer a modalidade, investindo em estrutura, formação e desempenho — afirma Luiza Parreiras, gerente de futebol feminino do Colorado.

continua após a publicidade

➡️ Coritiba apresenta projeto de imposto de renda para fortalecer a base e o futebol feminino

O início da Liga tem evidenciado um movimento crescente: a presença de jogadoras que atuam no Brasil entre as convocadas das seleções vizinhas. Reflexo direto da evolução estrutural e competitiva do futebol feminino nacional, impulsionada por investimentos de clubes em base, infraestrutura e performance.

Próximas rodadas da Liga das Nações

Rodada 3

28 de novembro de 2025

Peru x Chile Paraguai x Uruguai - Onde assistir: XSports Bolívia x Colômbia - Onde assistir: XSports Equador x Venezuela

Rodada 4

2 de dezembro de 2025

Venezuela x Peru Argentina x Bolívia Chile x Paraguai Uruguai x Equador

Rodada 5

10 de abril de 2026

Peru x Uruguai Paraguai x Equador Colômbia x Venezuela Chile x Argentina

Rodada 6

14 de abril de 2026

Peru x Paraguai Bolívia x Uruguai Venezuela x Argentina Colômbia x Chile

Rodada 7

18 de abril de 2026

Venezuela x Bolívia Argentina x Colômbia Uruguai x Chile Equador x Peru

Rodada 8

5 de junho de 2026

Bolívia x Paraguai Argentina x Peru Colômbia x Uruguai Chile x Equador

Rodada 9

9 de junho de 2026

Peru x Bolívia Paraguai x Colômbia Uruguai x Venezuela Equador x Argentina