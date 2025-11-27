menu hamburguer
Futebol Feminino

Liga das Nações Feminina: onde assistir e jogos da rodada

Competição garante vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/11/2025
19:37
Argentina e Uruguai, pela Liga das Nações Feminina. (Foto: Instagram/@CONMEBOL)
Argentina e Uruguai, pela Liga das Nações Feminina. (Foto: Instagram/@CONMEBOL)
A Liga das Nações Feminina, competição que serve como Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2027, retoma seus jogos nesta sexta-feira (28). A terceira rodada traz duelos importantes: Peru x Chile, Paraguai x Uruguai, Bolívia x Colômbia e Equador x Venezuela. Paraguai e Uruguai e Bolívia e Colômbia terão transmissão da XSports.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A disputa reúne as dez seleções da Conmebol e já se consolidou como o torneio mais relevante do continente neste ciclo. Além de definir as vagas para o próximo Mundial, a competição tem papel central no desenvolvimento do futebol feminino na América do Sul.

— A Liga das Nações é uma competição fundamental no calendário do futebol feminino, cada vez mais competitiva, por preparar para a Copa do Mundo e definir quem estará lá. Ter atletas do Inter representando o Uruguai é motivo de enorme satisfação e mostra a qualidade do trabalho do clube. O Inter tem o compromisso de fortalecer a modalidade, investindo em estrutura, formação e desempenho — afirma Luiza Parreiras, gerente de futebol feminino do Colorado.

➡️ Coritiba apresenta projeto de imposto de renda para fortalecer a base e o futebol feminino

O início da Liga tem evidenciado um movimento crescente: a presença de jogadoras que atuam no Brasil entre as convocadas das seleções vizinhas. Reflexo direto da evolução estrutural e competitiva do futebol feminino nacional, impulsionada por investimentos de clubes em base, infraestrutura e performance.

Próximas rodadas da Liga das Nações

Rodada 3
28 de novembro de 2025

  1. Peru x Chile
  2. Paraguai x Uruguai - Onde assistir: XSports
  3. Bolívia x Colômbia - Onde assistir: XSports
  4. Equador x Venezuela

Rodada 4
2 de dezembro de 2025

  1. Venezuela x Peru
  2. Argentina x Bolívia
  3. Chile x Paraguai
  4. Uruguai x Equador

Rodada 5
10 de abril de 2026

  1. Peru x Uruguai
  2. Paraguai x Equador
  3. Colômbia x Venezuela
  4. Chile x Argentina

Rodada 6
14 de abril de 2026

  1. Peru x Paraguai
  2. Bolívia x Uruguai
  3. Venezuela x Argentina
  4. Colômbia x Chile

Rodada 7
18 de abril de 2026

  1. Venezuela x Bolívia
  2. Argentina x Colômbia
  3. Uruguai x Chile
  4. Equador x Peru

Rodada 8
5 de junho de 2026

  1. Bolívia x Paraguai
  2. Argentina x Peru
  3. Colômbia x Uruguai
  4. Chile x Equador

Rodada 9
9 de junho de 2026

  1. Peru x Bolívia
  2. Paraguai x Colômbia
  3. Uruguai x Venezuela
  4. Equador x Argentina
Colombian players celebrate after Brazil scored an own goal during the Women's Jogadoras da Colômbia comemoram gol contra do Brasil na final da Copa América Feminina (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
