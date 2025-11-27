Liga das Nações Feminina: onde assistir e jogos da rodada
Competição garante vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil
A Liga das Nações Feminina, competição que serve como Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2027, retoma seus jogos nesta sexta-feira (28). A terceira rodada traz duelos importantes: Peru x Chile, Paraguai x Uruguai, Bolívia x Colômbia e Equador x Venezuela. Paraguai e Uruguai e Bolívia e Colômbia terão transmissão da XSports.
A disputa reúne as dez seleções da Conmebol e já se consolidou como o torneio mais relevante do continente neste ciclo. Além de definir as vagas para o próximo Mundial, a competição tem papel central no desenvolvimento do futebol feminino na América do Sul.
— A Liga das Nações é uma competição fundamental no calendário do futebol feminino, cada vez mais competitiva, por preparar para a Copa do Mundo e definir quem estará lá. Ter atletas do Inter representando o Uruguai é motivo de enorme satisfação e mostra a qualidade do trabalho do clube. O Inter tem o compromisso de fortalecer a modalidade, investindo em estrutura, formação e desempenho — afirma Luiza Parreiras, gerente de futebol feminino do Colorado.
O início da Liga tem evidenciado um movimento crescente: a presença de jogadoras que atuam no Brasil entre as convocadas das seleções vizinhas. Reflexo direto da evolução estrutural e competitiva do futebol feminino nacional, impulsionada por investimentos de clubes em base, infraestrutura e performance.
Próximas rodadas da Liga das Nações
Rodada 3
28 de novembro de 2025
- Peru x Chile
- Paraguai x Uruguai - Onde assistir: XSports
- Bolívia x Colômbia - Onde assistir: XSports
- Equador x Venezuela
Rodada 4
2 de dezembro de 2025
- Venezuela x Peru
- Argentina x Bolívia
- Chile x Paraguai
- Uruguai x Equador
Rodada 5
10 de abril de 2026
- Peru x Uruguai
- Paraguai x Equador
- Colômbia x Venezuela
- Chile x Argentina
Rodada 6
14 de abril de 2026
- Peru x Paraguai
- Bolívia x Uruguai
- Venezuela x Argentina
- Colômbia x Chile
Rodada 7
18 de abril de 2026
- Venezuela x Bolívia
- Argentina x Colômbia
- Uruguai x Chile
- Equador x Peru
Rodada 8
5 de junho de 2026
- Bolívia x Paraguai
- Argentina x Peru
- Colômbia x Uruguai
- Chile x Equador
Rodada 9
9 de junho de 2026
- Peru x Bolívia
- Paraguai x Colômbia
- Uruguai x Venezuela
- Equador x Argentina
