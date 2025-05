Com gol de Blackstenius, o Arsenal venceu o Barcelona por 1 a 0 e faturou a Champions League feminina neste sábado (24), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Em um jogo de reatividade por parte das inglesas, as substituições da treinadora Renée Slegers surtiram efeito e garantiram a segunda taça das Gunners.

Como foi Barcelona e Arsenal

As equipes começaram a partida com propostas de jogo opostas. Enquanto o Barcelona de Pere Romeu priorizou a posse de bola, as Gunners marcavam em bloco e investiam no contra-ataque.

Com 11 minutos de bola rolando, Aitana driblou dentro da área e finalizou, mas o chute foi prensado. As catalãs continuaram em cima, mas esbarravam na boa organização defensiva do Arsenal.

Aos 21, o Arsenal teve gol anulado por impedimento. Kelly avançou pelo lado esquerdo e cruzou para a área, e Paredes, na tentativa de cortar, acabou fazendo gol contra. A arbitragem de vídeo identificou que Kelly estava adiantada no jogo.

Após balançar as redes, as inglesas melhoraram na partida e priorizaram ataques pelo lado esquerdo. O primeiro tempo terminou com 0 a 0 no placar.

O Barça voltou para o segundo tempo com mais volume ofensivo. Aos três minutos, Pina bateu colocado e a bola parou na trave, apontando uma nova postura do time.

Aproveitando o bom momento, Romeu fez mudanças no Barcelona. Pina deu lugar a Paralluelo. Para tentar voltar ao jogo, Stina Blackstenius e Beth Mead entraram no Arsenal.

A mudança surtiu efeito e Blackstenius abriu o placar para o Arsenal aos 19 minutos. A atacante recebeu bom passe de Mead e estufou as redes.

O jogo ficou mais aberto depois do gol. O Arsenal tentou matar a partida, enquanto o Barcelona foi para o tudo ou nada. Apesar dos sete minutos de acréscimo, as catalãs não conseguiram o empate e a taça seguiu para Londres, o que não acontecia desde a temporada 2006/2007.