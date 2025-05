O Arsenal enfrenta o Barcelona neste sábado (24), às 13h (horário de Brasília), na decisão da Champions League feminina. A bola rola no José Alvalade, em Lisboa, e conta com transmissão da TNT (canal fechado) e da Max (streaming).

As Gunners chegam à final após uma campanha de sete vitórias e três derrotas. O Arsenal eliminou o Real Madrid no primeiro mata-mata, com placar agregado de 3 a 2. Na semifinal, conseguiu uma virada histórica diante do Lyon: após perder a primeira partida por 2 a 1, venceu o jogo de volta por 4 a 1.

O Barcelona, favorito ao título, tem nove vitórias e apenas uma derrota. A equipe marcou 44 gols em dez partidas e tem o melhor ataque da Champions. O Barça não teve dificuldades na fase eliminatória e aplicou goleadas diante do Wolfsburg (10 a 2 no agregado) e Chelsea (8 a 2), na semifinal.

O Barça luta pelo tetracampeonato, depois de conquistar em 2020, 2022 e 2023. Já o Arsenal venceu em apenas uma oportunidade, na temporada 2006/2007.

Confira as informações do jogo entre Arsenal e Barcelona

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL X BARCELONA FEMININO

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio, às 13h (horário de Brasília)

📍 Local: José Alvalade, em Lisboa (Portugal)

📺 Onde assistir: TNT (canal fechado) e Max (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO ARSENAL

Arsenal: Zinsberger; Fox, Williamson, Catley e McCabe; Little, Mariona, Kelly e Maanum, Foord e Russo. Técnica: Renée Slegers.

ESCALAÇÃO DO BARCELONA

Barcelona: Cata Coll; Batlle, Paredes, Mapi León, Rolfö; Aitana, Patri, Alexia; Graham Hansen, Pajor e Pina. Técnico: Pere Romeu.