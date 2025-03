Nesta quarta-feira (26), o Real Madrid, que estava com a vantagem por vencer o jogo de ida por 2 a 0, sofreu virada do Arsenal no placar e deu adeus à Champions League Feminina. O clube se junta ao Bayern de Munique feminino, que também foi eliminado pelo Lyon, uma das equipes favoritas ao título. Confira os resultados:

Com a vitória, Lyon e Arsenal passam as semifinais da competição. Os dois times se enfrentarão na próxima fase, que definirá um dos grandes finalistas da Champions League feminina.

Arsenal vira no agregado e despacha Real Madrid

No jogo de volta do confronto, o Arsenal feminino foi absoluto no duelo. O Real Madrid até tentou se segurar, fazendo bom primeiro tempo defensivo. Entretanto, logo no começo da segunda etapa, a pressão das Gunners se sobressaiu e o placar foi aberto. Três minutos depois, o gol do empate no placar agregado foi feito. Com a tranquilidade do empate, Alessia Russo fez o seu segundo e virou a partida.

Jogo de ida: Real Madrid 2x0 Arsenal

Jogo de volta: Arsenal 3x0 Real Madrid

Arsenal vence e se garante na semifinal da Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Lyon é dominante e elimina Bayern com tranquilidade

Na outra partida, o Lyon que jogava com o favoritismo ao seu favor, fez valer e venceu o confronto com tranquilidade. No jogo de ida, a equipe francesa havia vencido fora de casa por 2 a 0, fazendo jogo sem sustos. Em seus domínios, as Les Gones sofreu no primeiro tempo, sofrendo 1 a 0, porém, na segunda etapa, o Lyon foi absoluto e virou o jogo, ainda marcando quatro gols para selar a classificação para a semifinal.

Jogo de ida: Bayern de Munique 0x2 Lyon

Jogo de volta: Lyon 4x1 Bayern de Munique

Lyon vira e goleira, selando vaga na semifinal (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Do outro lado da chave, Manchester City, Chelsea, Wolfsburg e Barcelona disputarão quem avança para a outra semifinal nesta quinta-feira (27). As Citizens e as Culés estão com a vantagem, pois ganharam o jogo de ida.