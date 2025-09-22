Europeus reagem a publicação de Mbappé após Bola de Ouro

O atacante Mbappé reagiu a coroação de Ousmane Dembélé como o melhor jogador do mundo. O jogador do PSG, venceu a Bola de Ouro, prêmio da revista francesa France Football, nesta segunda-feira (22), em uma cerimônia em Paris.

Logo após o anúncio, o camisa 10 do Real Madrid parabenizou o companheiro pela conquista. Os dois foram parceiros de time no PSG, e são até hoje, peça fundamental do ataque da Seleção Francesa.

A manifestação de Mbappé aconteceu através de uma publicação nas redes sociais. O feito do atacante viralizou rapidamente nas redes sociais. Veja abaixo a repercussão europeia do caso:

Mbappé parabenizou Ousmane Dembélé pela Bola de Ouro (Foto: Reprodução)

Tradução: "Mbappé parabeniza seu amigo irmão Debélé".

Tradução: "Ousamane Dembélé que emoção meu irmão. Você merece x1000".

Tradução: "Mbappé parabeniza Dembéle no Instagram: "Você merece x1000" Kylian Mbappé no Instagram, republicando a foto do PSG com Ousmane e sua Bola de Ouro: “É a emoção, meu irmão! Você merece x1000.”

Em temporada mágica, Ousmane Dembélé foi o protagonista de um PSG que varreu a França e a Europa. Após um início de temporada irregular, com o clube parisiense quase eliminado na fase de liga da Champions League, a mudança tática após janeiro fez com o que a equipe treinada por Luis Enrique mudasse de patamar.

Com Dembelé centralizado como falso 9, o PSG se transformou na segunda metade da temporada, onde garantiu o título francês com sobras, com apenas duas derrotas após a confirmação de mais uma Ligue 1, campeão da Copa da França e campanha histórica na Champions League.

Com eliminações sobre Liverpool, Aston Villa e Arsenal e a maior vitória na história em finais da competição, com goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão. No Mundial, o Paris chegou na decisão com apenas uma derrota, para o Botafogo, mas foram superados pelo Chelsea na final.

Mesmo com gosto amargo com o vice do Mundial, a temporada histórica, com tríplice coroa, do PSG ficou marcada pelo brilho de Ousmane Dembélé, que, em 60 jogos, marcou 37 gols e contribuiu com 14 assistências para conquistar a Bola de Ouro, a primeira na carreira.

Números de Ousmane Dembélé

⚔️ 60 jogos

⚽ 37 gols

🎯 14 assistências

🅿️ 51 G+A

🏆 Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França