Torcedores se revoltam com posição de Raphinha na Bola de Ouro: ‘Palhaçada’

Um dos principais favoritos na disputa pela Bola de Ouro na temporada 2024/25, o brasileiro Raphinha ficou fora do top-3 na premiação de melhor jogador. O atacante do Barcelona conquistou o 5º lugar, atrás de Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal e Ousmane Dembélé. Porém, a decisão não agradou aos torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Rivais repercutem derrota do Botafogo na Bola de Ouro: ‘Bairro’

Com 38 gols e 23 assistências em 64 jogos, Raphinha foi um dos principais jogadores do Barcelona na última temporada e era um dos favoritos na disputa pelo prêmio de melhor jogador do ano. Para os internautas, o atacante da Seleção Brasileira merecia uma posição melhor na disputa pelo prêmio. Confira abaixo.

Sem Raphinha no top-3, coube a Lamine Yamal representar o Barcelona na premiação da Bola de Ouro. A jovem promessa espanhola ficou com o 2º lugar, atrás apenas do atacante francês, Ousmane Dembélé, que foi eleito o melhor jogador do mundo pela primeira vez na carreira.

continua após a publicidade

➡️Premiação de Lamine Yamal na Bola de Ouro divide opiniões: ‘Como pode?’

Ousmane Dembélé Bola de Ouro

Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi eleito o vencedor da Bola de Ouro, nesta segunda-feira (22). Em cerimônia realizada em Paris, na França, o atacante do PSG superou Lamine Yamal, do Barcelona e Vitinha, do PSG, que completaram o pódio.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em temporada mágica, Ousmane Dembélé foi o protagonista de um PSG que varreu a França e a Europa. Após um início de temporada irregular, com o clube parisiense quase eliminado na fase de liga da Champions League, a mudança tática após janeiro fez com o que a equipe treinada por Luis Enrique mudasse de patamar.

continua após a publicidade

Com Dembelé centralizado como falso 9, o PSG se transformou na segunda metade da temporada, onde garantiu o título francês com sobras, com apenas duas derrotas após a confirmação de mais uma Ligue 1, campeão da Copa da França e campanha histórica na Champions League.

Números de Ousmane Dembélé

⚔️ 60 jogos

⚽ 37 gols

🎯 14 assistências

🅿️ 51 G+A

🏆 Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França