Neymar vira assunto após premiação da Bola de Ouro: ‘Brutal’

A revista francesa France Football elegeu, nesta segunda-feira (22), o atacante Ousmane Dembéle, do PSG, como o melhor jogador do mundo. Após a revelação do prêmio, o jogador Neymar virou assunto nas redes sociais por conta de torcedores, que acompanhavam a cerimônia.

As reações ao prêmio de Dembélé foram diversas. Contudo, uma das que mais chamaram atenção foi a comparação com Neymar, que ainda não venceu a Bola de Ouro na carreira.

Nas redes sociais, torcedores lametaram a ausência do título na carreira do brasileiro e repercutiram a conquista do craque do Paris Saint Germain. Veja abaixo:

Ousmane Dembélé Bola de Ouro

Em temporada mágica, Ousmane Dembélé foi o protagonista de um PSG que varreu a França e a Europa. Após um início de temporada irregular, com o clube parisiense quase eliminado na fase de liga da Champions League, a mudança tática após janeiro fez com o que a equipe treinada por Luis Enrique mudasse de patamar.

Com Dembelé centralizado como falso 9, o PSG se transformou na segunda metade da temporada, onde garantiu o título francês com sobras, com apenas duas derrotas após a confirmação de mais uma Ligue 1, campeão da Copa da França e campanha histórica na Champions League.

Com eliminações sobre Liverpool, Aston Villa e Arsenal e a maior vitória na história em finais da competição, com goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão. No Mundial, o Paris chegou na decisão com apenas uma derrota, para o Botafogo, mas foram superados pelo Chelsea na final.

Mesmo com gosto amargo com o vice do Mundial, a temporada histórica, com tríplice coroa, do PSG ficou marcada pelo brilho de Ousmane Dembélé, que, em 60 jogos, marcou 37 gols e contribuiu com 14 assistências para conquistar a Bola de Ouro, a primeira na carreira.

Números de Ousmane Dembélé

⚔️ 60 jogos

⚽ 37 gols

🎯 14 assistências

🅿️ 51 G+A

🏆 Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França